El sábado pasado, Coti Sorokin y Candelaria Tinelli sellaron su amor con una íntima y lujosa ceremonia en El Dok, Haras de Exaltación de La Cruz, un exclusivo predio en donde muchas celebridades realizaron su boda. Allí, estuvieron presentes sus familiares y amigos para celebrar todos juntos su amor. De todas formas, un detalle se llevó todas las miradas, que tuvo que ver con que el padre de la novia -es decir, el mismísimo Marcelo Tinelli- se fue temprano del evento.

Pese a que estuvo durante la ceremonia, puesto que compartió mediante sus redes sociales una serie de fotos y videos disfrutando la gran noche, Coti contó la verdad de lo ocurrido en una nota con LAM (América TV).

“¿Marcelo se quedó dormido en la fiesta?”, le preguntó el cronista del programa conducido por Ángel de Brito, Alejandro Castelo, al cantante y compositor. Al respecto de eso, y entre risas, subrayó: “No, en la fiesta no. Lo que pasa es que lo fue a llevar a Lolo a dormir y ¡tac! Quedó ahí. Se quedó dormido. Se durmió antes que Lolo”.

De todas formas, justificó el accionar de su suegro, ya que contó: “La casa donde dormíamos quedaba alejada y se fue a llevar a Lolo y dice que él se durmió antes, se despertó como a las 3 y media y dijo: ‘No voy a volver ahora con toda la cara de dormido’. Y tenía razón, yo hubiera hecho lo mismo”.

El duro descargo de Cande Tinelli ante las versiones de que no se casó con Coti Sorokin

Pese a la gran fiesta que realizaron y la felicidad que se pudo ver en las imágenes del evento, de inmediato comenzaron fuerte rumores sobre la unión civil entre los cantantes, por lo que la novia decidió salir a aclarar la situación.

“No hubo unión civil. No pasaron por el registro civil, no pasaron por la iglesia. No hubo ni rabino ni sacerdote. O sea que es una fiesta de casamiento, no un casamiento”, lanzó Susana Rocasalvo en su ciclo Implacables (El Nueve), el sábado por la tarde, por lo que las sospechas comenzaron a crecer.

El casamiento de Cande Tinelli y Coti dio de qué hablar: hubo fiesta, amor y... Marcelo se quedó dormido Instagram

Es por eso que Cande Tinelli, quien se enteró de esos dichos, decidió responderle en diálogo con Ángel de Brito, en donde aclaró los tantos y aportó pruebas de su unión con Coti. “Pasa esto con varios programas y con los noticieros, no solo con los programas de chimentos: que si no lo ven, no lo creen. Y hoy le pregunté a Cande y me dijo que sí, que obvio que se habían casado”, reveló el conductor de LAM. Como si eso fuera poco, Yanina Latorre y Marcela Feudale, que fueron invitadas a la fiesta, desmintieron que no hubiese habido una unión civil, puesto que aseguraron la presencia de la jueza de paz, quien oficializó el casamiento.

En esa misma línea, De Brito leyó el mensaje que recibió por parte de Cande Tinelli, que expresó: “Estoy casada real, de mentira las bol... No sé qué dicen a veces, y qué al pedo que están, por el amor de Dios. Semejante fiesta para casarnos en joda”. Además, no dudó en adjuntar una imagen de la libreta de familia que se le asignó a la pareja, luego de unirse en matrimonio.