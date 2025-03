Coty Romero sufrió una estafa y realizó un fuerte descargo en las redes: “Se lo hizo a un montón de gente”

Constanza “Coty” Romero relató en su cuenta de TikTok que fue estafada y su relato rápidamente se volvió viral. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) sorprendió a sus seguidores con los detalles estremecedores del engaño, en donde le ofrecieron un trabajo y nunca le pagaron.

Furiosa, la entrerriana desató la polémica desde la virtualidad y su experiencia sirvió para advertir a otras personas. Según explicó, esperó varios meses la remuneración por el tiempo prestado y hasta ahora no recibió ni un centavo, es por ello que se vio obligada a recurrir a la denuncia pública.

El descargo de Coti Romero en las redes después de la estafa que sufrió (Segunda parte)

“Lamentablemente, me toca hacerlo después de esperar muchos meses y no tener ningún tipo de solución”, empezó Romero y luego procedió a contextualizar el hecho.

Según dijo, todo comenzó cuando su amiga, quien oficia de representante y es el canal entre las marcas y ella, recibió una propuesta para colaborar con una plataforma dirigida en la Argentina por Bruno Schol. Después del primer trabajo que hicieron juntos, recibió su paga días después, que poco le importó en ese momento. “Esto se ve que lo hizo para que las otras personas confíen en él y por eso nos invitó a nosotras”, agregó.

El objetivo era que la ex GH subiera historias de Instagram y que después de hacer lo pactado, él les iba a pagar, ya que “estaba atravesando algunos problemitas económicos”, recordó. “Nosotras lo hicimos, pero les recalco, no es a la única persona que no le pagó. Se lo hizo a un montón de gente. A todos les dice cosas distintas para que tengan lástima. Utiliza ese recurso”.

Constanza Romero contó que después de trabajar en conjunto con una plataforma, nunca recibió la plata que le prometieron (Fuente: TikTok/@cotyrommero)

Después enseñó una serie de capturas de chat de WhatsApp donde demostró la insistencia de su amiga para pedirle el pago y la respuesta que recibía de este hombre. “En un momento le dijo que él no era el de la foto. Imagínense hasta dónde estaba llegando por si yo lo escrachaba. ¿Qué clase de persona sos? “.

Conforme avanzó el relato, Romero destacó que este hombre le decía que a él no le habían pagado por su trabajo y por ello no tenía el dinero para entregarle. Además, la entrerriana lamentó que esa plata era en particular para su amiga, ya que representaba parte del sueldo.

Esta es la persona que Coty Romero denunció públicamente (Fuente: TikTok/@cotyrommero)

“Es por eso que nos comunicamos con la persona con la que él trabaja afuera para que nos explique qué pasaba. Y nos dijo que sí, que le entregaron la plata a él y que vaya a saber qué hizo con eso para no pagar lo que correspondía. Esto no se hace y nos terminó caga*** a todos. Encima, el hombre que es del exterior y que maneja la plataforma, nos mandó los chats donde le insistía a este Bruno que me mande el dinero”, sumó Romero.

“Me debe muchísima plata. Y la verdad es que pensé que en un momento el karma se encargue, porque sé que eso va a suceder. Pero después dije: ‘no, no puede quedar así’. Pasaron tres meses y sigue con las excusas”, acotó enfurecida.

“Al principio me daba lástima, pero a ver. Yo tomo pastillas para la ansiedad y no por eso estafo a todas las personas. Todos tenemos nuestros problemas y sinceramente en un momento pensé que era real hasta que me comuniqué con la empresa de afuera y me dijeron que era mentira, que la plata sí se la habían mandado. Me hizo grabar un video diciendo: ‘yo soy Constanza Romero y trabajo con Bruno’, y un monto que después me enteré, él cobró en mi nombre. Era muchísimo, más de la mitad de lo que tenía que ganar yo”, sostuvo.

Durante el video, Romero mostró los chats de su amiga donde le pedía por favor que le pague (Fuente: TikTok/@cotyrommero)

Antes de finalizar con el mensaje, que duró más de siete minutos, Coty Romero le pidió a sus seguidores que compartan y viralicen la noticia y el nombre del sujeto para que no le suceda a otra persona. “Esto no se hace”, sentenció.

LA NACION