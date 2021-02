Courtney Love reveló que dejó de actuar por los reiterados abusos que sufrió

Courtney Love, líder del grupo de música Hole y exesposa de Kurt Cobain, retomó la actuación para un papel en la serie Sons of Anarchy y para otro rol secundario en la ficción Empire.

Pero varios años hacia atrás, durante la década del 90′ y principios de los 2000, Love era una artista de la pantalla grande y protagonizaba películas de Hollywood, como The People vs. Larry Flynt, por la que fue candidata al Globo de Oro a Mejor Actriz en 1997.

De un día para el otro, la actriz se borró de la primera plana mediática y volvió a concentrarse en su música. Ahora, a través de una publicación de Instagram, explicó cuáles fueron sus razones y contó algunas experiencias de esos años.

“Por unos pocos años, gracias a Milos Forman, fui una actriz profesional y una estrella de cine. Fue muy divertido. Fui nominada a Mejor Actriz por el Globo de Oro. Algún día hablaré sobre eso. Amo actuar. Dejé de ser capaz de hacerlo después de un par de #MeToos”, se abrió Love, dando a entender que fue víctima de situaciones de abuso o acoso en más de una ocasión.

“Nadie me creía, y no paraba. Así que me fui, y eso se fue. Y estoy bien con ello. Por ahí, en mi próxima vida seré más fuerte y seré capaz de soportarlo. Me quito el sombrero ante las que pueden. Igualmente fue muy divertido”, recordó sobre sus días en la industria cinematográfica.

Compartió también una foto de ella misma en la alfombra roja, con un vestido que le había prestado Sharon Stone, y hasta contó algunos consejos que la consagrada actriz le dio en sus inicios.

“Sharon dijo: ‘Estás actuando muy cool. Cag... en eso. Eres una gran actriz. Parate derecha. Sentite orgullosa de tu trabajo. Sé una estrella de cine’. Cuando Sharon Stone te está ofreciendo consejos de estrella de cine, los tomás”, escribió.

A pesar de lo vivido, Courtney Love reconoció extrañar sus días en Hollywood. “Extraño actuar a veces. Al compás de un gran director. Una de las mejores experiencias que puedes tener como mujer, creo yo. ¡Todo el glamour que viene después de eso es divertido, extravagante, hermoso! ¿Pero la confianza que se puede lograr con un gran director? Es una de las cosas más profundas que he conocido”.

LA NACION