Crece la familia de Flavio Mendoza: su novio espera un hijo con su exmujer

El novio de Flavio Mendoza espera un segundo hijo con su exmujer Crédito: Implacables

27 de enero de 2020 • 14:41

Crece la familia ampliada de Flavio Mendoza: Martín Menard, el flamante novio del coreógrafo y productor de teatro, espera un nuevo hijo con su expareja, de la que se separó recientemente.

"La exmujer de él es una divina, está embarazada de un nene", dijo a Implacables (El Nueve). Y agregó: "Va a ser una familia muy numerosa, porque él va a ser papá en unos meses de un segundo bebé, seríamos como una familia ensamblada".

Durante la entrevista, el protagonista de la comedia Un estreno o un velorio elogió a quien fuera compañera de su actual novio: "Es hermosa, ellos se llevan muy bien como amigos, porque ya no son más pareja. La hija es una divina, juega con [el hijo de Mendoza] Dionisio y no paran".

Además, no descartó que Menard forme parte del Súper Bailando de este año y sostuvo que no los une una simple atracción física. "Martín es un bombonazo, pero más allá de lo físico, me gusta que él también es papá y tiene una sensibilidad. Es muy centrado para la edad que tiene, muy laburador", cerró.