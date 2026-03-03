Quién fue el primer eliminado de Gran Hermano 2026 ayer, lunes 2 de marzo

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo a su primer eliminado, después de un comienzo de reality que tuvo de todo. El jueves se estableció la primera placa de eliminación y este lunes el público votó. Así Gabriel Lucero se transformó en el primer eliminado de la edición 2026.

Con la conducción de Santiago del Moro, la casa más famosa del país ya está dando que hablar.

Santiago del Moro, Gran Hermano

Quién se fue de Gran Hermano ayer, lunes 2 de marzo

La noche del lunes 2 de marzo fue la primera gala de eliminación. Cinco participantes enfrentaban la posibilidad de abandonar la casa. La placa definitiva incluía a Brian Sarmiento, Emanuel Di Gioia, Gabriel Lucero, Yanina Zilli y Solange Abraham. El público definió el resultado mediante votos negativos.

La placa de eliminación de Gran Hermano

Uno de los deseos que justamente expresó Gabriel Lucero dentro de la casa en los últimos días fue el de querer irse del reality, y se le cumplió cuando, mano a mano con Yanina Zilli, Del Moro le comunicó que era el primer eliminado.

Tal como expresaron desde la producción, replicando un sentimiento propio del público, Lucero no encontró su lugar en la casa, fue tildado de “planta”, y no logró salir de esa situación de cara a la decisión del “supremo”, el cual lo eliminó con el 54,8% de los votos en la placa mano a mano.

La despedida de Lucero

Previamente a su salida, fueron salvados Emanuel Di Gioia, Solange Abraham y Brian Sarmiento, respectivamente. Zilli tuvo una gran celebración con sus allegados al quedarse en la casa, y “se mostró feliz de que pronto festejará su cumpleaños 60 con sus compañeros”, según la producción.

La despedida de Lucero, lejos de ser nostálgica, pareció apurada. El participante saludó rápido y desinteresadamente a los participantes y caminó hacia la puerta: la casa, claramente, no es hogar para cualquiera.

Cómo seguir online el minuto a minuto de Gran Hermano

Los espectadores disponen de diversas alternativas para ver el reality en tiempo real. La opción principal de acceso gratuito y permanente ocurre a través de las plataformas digitales YouTube y Twitch, donde el espacio Streams Telefe ofrece una cobertura completa.

Gran Hermano Generación Dorada

Los conductores Lucila “Tora” Villar y Fefe Bongiorno encabezan estas transmisiones con reacciones en directo y análisis de lo que sucede dentro de la casa. El programa también estrena un nuevo canal de streaming bajo la conducción de Santiago del Moro con contenido exclusivo y herramientas de interacción para la audiencia.

La señal de aire transmite las galas principales de lunes a jueves a las 22:15. Los usuarios de televisión por cable cuentan con opciones específicas según su proveedor de servicio: