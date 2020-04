Un amigo de Guarany fue lapidario con la panelista por insinuar que sería nieta no reconocida del célebre artista Fuente: Archivo - Crédito: Instagram/@cinthia_fernandez_

Aunque la historia no es nueva , Cinthia Fernández recibió duras críticas por decir que es nieta no reconocida de Horacio Guarany . Daniel Spinelli, amigo del difunto cantautor de folclore, dijo que la panelista de Los Ángeles de la Mañana (El Trece) se "prostituye" para " vender su moral y su ética con tal de tener un segundo de televisión".

La diatriba de Spinelli tuvo lugar en el aire del programa conducido por Ángel de Brito cuando Yanina Latorre mencionó el tema.

"En esta lo banco a él porque en el Bailando, las previas y todo el lío mediático que armaste hasta fuiste nieta de Horacio Guarany, tenés más experiencia vos que [la expareja de Fernández, Martín] Baclini", dijo Latorre.

Al ser consultado por esta hipótesis de vínculo sanguíneo entre Guarany y Fernández, el amigo de difunto cantautor dijo: "Yo tengo la capacidad y la verdad, ella tiene su físico, que ha usado. Yo no lo uso".

Spinelli argumentó que "es como cuando El Chapo Guzmán decía yo no vendo cocaína". Ángel De Brito lo interrumpió para desacreditar la analogía: "Si comparamos a Cinthia con El Chapo Guzmán...".

Sin embargo, el amigo de Guarany continuó con sus crítica furibunda hacia Fernández: "Creo que mucha gente ha usado su capacidad, su inteligencia, su sabiduría para poder trascender en los medios, y hay gente que usa lo carnal, que usa lastimando lo afectivo".

Además, el amigo del folclorista enfatizó que no le cree a Cinthia Fernández porque ella no se realizó un estudio de ADN. "Una vez por todas hay que terminar el tema. Creo que tiene que usar la ley. Si una persona cree o imagina, tuvo mucho tiempo para hacerlo en vida y no lo hizo", sostuvo Spinelli.