Críticas de teatro

10 de enero de 2020

Emotivo relato sobre un mosaico cultural

Extra virgen / Guion: Juan Leyrado y Lisandro Fiks / Dirección: Lisandro Fiks / Intérpretes: Juan Leyrado, Julián Pucheta y Viviana Puerta / Teatro: Provincial / Funciones: miércoles a domingos a las 21,30 / Nuestra opinión: muy buena.

De entre los incontables oficios, la familia Del Vecchio eligió hace muchas generaciones la de aceitero. Don Pascual (Juan Leyrado), heredero de esta tradición, es capaz (¡y con gusto!) de tomar un vaso de aceite de oliva con la misma naturalidad con la que podría beber una copa de vino. Este hombre ama la vida que aunque legada fue acomodando a su antojo: en su casa de campo, entre los olivos y con tiempo para deleitarse con sabrosas comidas.

Sin embargo, sin conflicto no hay historia, los problemas no tardarán en llegar hasta la finca. Es que hace un tiempo atrás Pascual había tenido un golpe emocional que lo había alejado de todo. Menos de su pasión, claro, que seguía intacta hacia el extra virgen. Su hijo Miguel (Julián Pucheta) es el encargado de otorgarle una vida de fantasía, sin preocupaciones ni sobresaltos.

Esta obra tiene una particularidad: es la primera que escribe el gran actor Juan Leyrado. Lo hizo junto al director y autor Lisandro Fiks, con quien trabajó en Un enemigo del pueblo, obra de Ibsen que nacida en el teatro Regio juntos subieron a este mismo teatro que los anida hoy, el Provincial. Pascual, a pesar de ese aspecto parco y frío, es un hombre entrañable. Padre de dos hijos, uno cercano para él, otro más indescifrable quien llegará esta noche para poner patas para arriba el mundo puntillosamente diseñado de Pascual. A la velada se sumarán además Gina (Romina Fernandes), novia de Miguel, que intentará recomponer los lazos rotos de esta familia. Luego, llegará Grace (Viviana Puerta), la madre de sus hijos y exmujer que ha dejado destrozado el corazón de este hombre.

En una puesta costumbrista, que invita a recorrer tradiciones tanto argentinas como italianas en el imbricado mosaico nacional atravesado tanto por el folclore autóctono como por aquellas costumbres importadas de Europa, con una escenografía cuidada. Fiks logró sin perder dinamismo contar un relato sentido, hacer reír por las peripecias que pasan los personajes y finalmente hacer emocionar con una historia de amor.

Jazmín Carbonell

Con la comicidad intacta y algunos altibajos

Gasalla / Elenco: Antonio Gasalla, Marcelo Polino, Maxi de la Cruz, Lula Rosenthal y Pepe Ochoa / Autor: Antonio Gasalla / Director: Antonio Gasalla / Teatro: Centro de Arte Radio City / Duración: 100 minutos / Nuestra opinión: buena.

Había mucha expectativa con el arribo de Antonio Gasalla a Mar del Plata porque desde Más respeto que soy tu madre 2, en 2015 y en el Teatro El Nacional de la Capital Federal, no se lo veía arriba de un escenario. Con el plus de que durante casi todo 2019 estuvo desaparecido de la televisión. Así que esta era una oportunidad excepcional que tenía el público para volver a tomar contacto con un indiscutible genio de la comicidad. Ahora, a una semana del estreno de Gasalla, no se podría decir que ha defraudado, pero sí que se esperaba más de él y de su espectáculo.

Concebido plenamente como un autohomenaje (porque no solo aparecen uno a uno sus personajes más emblemáticos -la gorda, Soledad Solari, la empleada pública, la abuela-, sino también desde una pantalla diversos clips de sus programas de antaño), Gasalla decidió tomar las riendas del show él solo y prácticamente no compartir protagonismo con nadie; lo cual es una lástima, ya que cuenta en su elenco con tres talentosos artistas muy desaprovechados: Maxi de la Cruz, Pepe Ochoa y, fundamentalmente, Lula Rosenthal.

El periodista Marcelo Polino es el único que tuvo suerte: comparte dos segmentos, uno al principio, haciéndole la segunda al personaje de la gorda y otro hacia el final, pasando revista a diversos temas con un Gasalla de civil. Pero este privilegio no es gratuito: luego de distintos comentarios sobre Alberto Fernández ("¿Cuánto va a durar como presidente este hombre que es medio mudo?"), Moria Casán, Carmen Barbieri, Susana Giménez y Mirtha Legrand, debe lidiar con uno de los exabruptos de la noche del capocómico sobre su amiga Luciana Salazar "y su hija comprada", de indudable mal gusto.

De todos modos Gasalla es Gasalla y es indudable que sabe cómo hacer reír y cómo conectar con la audiencia. No aportará nada nuevo en esta ocasión, es cierto, pero tanto para nostálgicos como primerizos, es garantía de risa segura e ingenio. Y su sola presencia, sin dudas, engalana la cartelera teatral de Mar del Plata.

Gustavo Lladós