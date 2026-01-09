Qué ver en Netflix este fin de semana: tres estrenos que desembarcan en streaming y son ideales para maratonear

Con la llegada del fin de semana, aparece la oportunidad ideal para quienes disfrutan del cine y las series, ya sea para retomar esa historia que quedó en pausa o animándose a descubrir una nueva película. Mientras algunas personas optan por ir al cine, otras prefieren la comodidad del hogar y eligen las plataformas de streaming como aliadas. En ese contexto, este viernes 9 de enero desembarcaron estrenos imperdibles en Netflix, pensados para acompañar y hacer aún más entretenidos estos días de descanso.

1. Temporada 4 de Machos alfa

En primer lugar, Machos alfa vuelve a la escena con una nueva temporada que promete situaciones inesperadas y el regreso de esos personajes que, con el correr de los episodios, lograron conquistar a millones de espectadores en todo el mundo, tanto en su versión original española como en sus distintas adaptaciones. La serie retoma su esencia con el humor y las dinámicas que la hicieron popular, apostando una vez más por retratar vínculos y conflictos contemporáneos.

Tráiler de la temporada 4 de Machos alfa

Sin embargo, en esta ocasión el regreso se siente algo más acotado, ya que los creadores decidieron apostar por una entrega más breve. Por lo que se dio a conocer, la nueva temporada cuenta con apenas seis episodios.

2. Gente que conocemos en vacaciones

Con opiniones divididas por parte de la crítica, este viernes llegó una nueva comedia romántica protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth, que apuesta por una historia atrapante. Basada en la exitosa novela de Emily Henry, la película se suma a los estrenos de la semana con una propuesta ideal para quienes disfrutan de relatos centrados en los vínculos, las emociones y los giros inesperados del amor.

Tráiler de Gente que conocemos en vacaciones

La trama sigue a Poppy, una joven de espíritu libre, y a Alex, alguien que encuentra seguridad en la rutina. Mejores amigos desde hace más de diez años, mantienen la tradición de compartir vacaciones cada verano, aun viviendo en ciudades distintas. Ese equilibrio construido a lo largo del tiempo comienza a tambalear cuando ambos empiezan a preguntarse si su relación es solo amistad o si, en realidad, podrían ser la pareja que siempre estuvo frente a sus ojos.

3. Fabrizio Corona: Yo soy la noticia

Como tercera alternativa se suma un documental televisivo italiano que se anima a analizar, sin rodeos, distintos aspectos clave de la historia reciente del país. A través de una mirada crítica, la producción recorre la era Berlusconi, el impacto del desembarco de las redes sociales y las múltiples contradicciones que atraviesan al sistema judicial italiano, en un contexto donde los límites entre lo público y lo privado se volvieron cada vez más difusos.

Tráiler de Fabrizio Corona: Yo soy la noticia

Lejos de plantearse como una biografía tradicional de Fabrizio Corona, conocido como el “rey de los paparazzi”, el documental propone un retrato más amplio y profundo. La narrativa pone el foco en una sociedad que, desde los años noventa hasta la actualidad, parece haber perdido la capacidad de diferenciar entre la realidad y la telerrealidad, exponiendo las tensiones y excesos de una época marcada por la exposición constante.

De esta manera, el fin de semana se presenta como una oportunidad ideal para elegir entre risas, romance o una mirada más reflexiva sobre la realidad contemporánea. Con propuestas para distintos gustos, los nuevos estrenos invitan a tomarse un respiro, acomodarse frente a la pantalla y dejarse llevar por historias que prometen entretener, emocionar y también generar debate.