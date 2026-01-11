Las vacaciones de Pollo Álvarez y Tefi Russo en Brasil: trajes de baño osados, tragos y mucho amor

Al igual que muchos argentinos para este verano, Joaquín “El Pollo” Álvarez y Tefi Russo, eligieron Brasil para pasar las vacaciones. El lugar indicado fue Salvador de Bahía, uno de los paraísos predilectos por sus playas de arena dorada, entorno selvático y agua cristalina. A través de sus redes sociales, la pareja compartió los videos y fotos que resumieron parte de su estadía y hasta dieron a conocer intimidades divertidas en la playa.

La postal de El Pollo Álvarez en sunga tomando mate (Fuente: Instagram/@inutilisimas)

Desde las historias de su cuenta de Instagram, Álvarez subió una foto de él en la reposera con el mate y frente al mar. Russo fue quien lo fotografió. Al parecer no había gente y tenían todo el lugar para ellos solos. Por su parte, la influencer replicó esa imagen en su perfil personal y agregó un texto con humor: “Frango tomando machi en sunguiña”. Ese mensaje fue en referencia a la sunga negra que llevó El Pollo.

La tierna foto de Álvarez y Russo frente al espejo (Fuente: Instagram/@inutilisimas)

Luego el periodista deportivo subió una foto de ambos en la orilla, justo donde el agua los alcanzó. Mientras él la señalaba, su esposa permaneció acostada en una reposera. Allí dejó ver su traje de baño que consistió en un bikini slim con los tonos de la bandera de Brasil: verde y amarillo.

A continuación posaron los dos y el periodista añadió otro comentario sobre su traje de baño: “Cómo jugó zunguinho”. Pese a las menciones, El Pollo no mostró su cuerpo enteramente con el traje de baño, sino que lo hizo de manera tímida.

La pareja dejó entrever los trajes de baño que llevaron a sus vacaciones: sunga y bikini slim (Fuente: Instagram/@inutilisimas)

Más tarde los dos aparecieron en el baño del complejo hotelero donde se hospedan y se tomaron una imagen frente al espejo, lo que dejó entrever parte de las instalaciones, algo que horas antes también hizo Russo al subir una postal del patio del alojamiento frente al mar, con sombrillas, césped en una fracción del terreno y luego arena blanca. Un paraíso idílico.

Así es el alojamiento donde se hospedó la pareja (Fuente: Instagram/@inutilisimas)

“Estoy tan bien que si me caen esos cocos en la cabeza me parecería justo”, escribió la influencer a la vez que se mostró con los pies apoyados sobre el tronco de una palmera y señaló los frutos de esta planta sobre sí misma.

Tefi Russo y su comentario por los cocos de la palmera

Lo cierto es que, según deslizó Russo, al viaje romántico también se sumó su hija, Bianca, o como todos la conocen: “Mimi”, que a finales de enero cumplirá los 16 años y corresponde al matrimonio anterior que tuvo la influencer con el exjugador de River Plate, Guillermo Pereyra. “El mejor equipo”, sentenció.

El Pollo Álvarez y Tefi Russo también viajaron a Brasil con Bianca, hija de la influencer (Fuente: Instagram/@inutilisimas)

Luego de ello, grabó un pequeño video en el que se vio una llovizna que acaparó todo el entorno playero y desde la habitación donde se hospedaron, Russo expresó: “El lugar donde la lluvia no tiene sentido, pero tampoco te cambia los planes”.

Tefi Russo y su reflexión sobre la lluvia en Bahía

Cabe remarcar que Joaquín Álvarez y Tefi Russo se conocieron cuando el periodista deportivo conducía un programa en KZO junto a Pico Mónaco. Ella fue invitada para hablar sobre su rol como influencer de cocina y cómo esto le había cambiado la vida. Tras la emisión, El Pollo le escribió un mensaje privado y la invitó a salir, sin rodeos. Ese hecho ocurrió en 2017 y luego de la cena que tuvieron en un restaurante de Palermo nunca más se separaron.

La reflexión de Russo sobre sus vacaciones en Brasil (Fuente: Instagram/@inutilisimas)

El 7 de agosto del 2019 se casaron luego de dos años de noviazgo, en el que aprendieron a conocerse y mediar entre personalidades distintas. “Nos complementamos. Él era débil, desorganizado. Me aburre ser la que viene a poner orden. A mí no me gusta salir, me casé a los 21, viví en muchos países y tuve una hija. Él era de salir y le encontré el gusto. Nos divertimos juntos”, llegó a decir Russo tras la boda en Cortá por Lozano (Telefe).

En la actualidad son considerados como una de las parejas más sólidas de los medios. A menudo en sus redes sociales suelen compartir contenido en conjunto y plasman el amor que se tienen desde hace más de cinco años.