Las vacaciones de Pollo Álvarez y Tefi Russo en Brasil: trajes de baño osados, tragos y mucho amor
La pareja disfrutó del paraíso que ofrece el país vecino y mediante sus redes sociales compartieron las postales más lindas desde la playa
- 4 minutos de lectura'
Al igual que muchos argentinos para este verano, Joaquín “El Pollo” Álvarez y Tefi Russo, eligieron Brasil para pasar las vacaciones. El lugar indicado fue Salvador de Bahía, uno de los paraísos predilectos por sus playas de arena dorada, entorno selvático y agua cristalina. A través de sus redes sociales, la pareja compartió los videos y fotos que resumieron parte de su estadía y hasta dieron a conocer intimidades divertidas en la playa.
Desde las historias de su cuenta de Instagram, Álvarez subió una foto de él en la reposera con el mate y frente al mar. Russo fue quien lo fotografió. Al parecer no había gente y tenían todo el lugar para ellos solos. Por su parte, la influencer replicó esa imagen en su perfil personal y agregó un texto con humor: “Frango tomando machi en sunguiña”. Ese mensaje fue en referencia a la sunga negra que llevó El Pollo.
Luego el periodista deportivo subió una foto de ambos en la orilla, justo donde el agua los alcanzó. Mientras él la señalaba, su esposa permaneció acostada en una reposera. Allí dejó ver su traje de baño que consistió en un bikini slim con los tonos de la bandera de Brasil: verde y amarillo.
A continuación posaron los dos y el periodista añadió otro comentario sobre su traje de baño: “Cómo jugó zunguinho”. Pese a las menciones, El Pollo no mostró su cuerpo enteramente con el traje de baño, sino que lo hizo de manera tímida.
Más tarde los dos aparecieron en el baño del complejo hotelero donde se hospedan y se tomaron una imagen frente al espejo, lo que dejó entrever parte de las instalaciones, algo que horas antes también hizo Russo al subir una postal del patio del alojamiento frente al mar, con sombrillas, césped en una fracción del terreno y luego arena blanca. Un paraíso idílico.
“Estoy tan bien que si me caen esos cocos en la cabeza me parecería justo”, escribió la influencer a la vez que se mostró con los pies apoyados sobre el tronco de una palmera y señaló los frutos de esta planta sobre sí misma.
Lo cierto es que, según deslizó Russo, al viaje romántico también se sumó su hija, Bianca, o como todos la conocen: “Mimi”, que a finales de enero cumplirá los 16 años y corresponde al matrimonio anterior que tuvo la influencer con el exjugador de River Plate, Guillermo Pereyra. “El mejor equipo”, sentenció.
Luego de ello, grabó un pequeño video en el que se vio una llovizna que acaparó todo el entorno playero y desde la habitación donde se hospedaron, Russo expresó: “El lugar donde la lluvia no tiene sentido, pero tampoco te cambia los planes”.
Cabe remarcar que Joaquín Álvarez y Tefi Russo se conocieron cuando el periodista deportivo conducía un programa en KZO junto a Pico Mónaco. Ella fue invitada para hablar sobre su rol como influencer de cocina y cómo esto le había cambiado la vida. Tras la emisión, El Pollo le escribió un mensaje privado y la invitó a salir, sin rodeos. Ese hecho ocurrió en 2017 y luego de la cena que tuvieron en un restaurante de Palermo nunca más se separaron.
El 7 de agosto del 2019 se casaron luego de dos años de noviazgo, en el que aprendieron a conocerse y mediar entre personalidades distintas. “Nos complementamos. Él era débil, desorganizado. Me aburre ser la que viene a poner orden. A mí no me gusta salir, me casé a los 21, viví en muchos países y tuve una hija. Él era de salir y le encontré el gusto. Nos divertimos juntos”, llegó a decir Russo tras la boda en Cortá por Lozano (Telefe).
En la actualidad son considerados como una de las parejas más sólidas de los medios. A menudo en sus redes sociales suelen compartir contenido en conjunto y plasman el amor que se tienen desde hace más de cinco años.
Otras noticias de Celebridades
"Llamarte de otra manera". Sabalenka le pidió matrimonio a su pareja de una forma particular: esta es su historia de amor
Viaje en el tiempo. El impactante parecido entre seis famosos y sus “clones” de otra época
Muy picante. Sabrina Rojas reaccionó a una de las parodias virales de la infidelidad de Castro a Siciliani
- 1
La nacionalidad de Carlos Gardel: aseguran que un documento hallado podría dar fin a la controversia
- 2
Cómo les fue a Benjamín Vicuña y Jimena Monteverde en su primera semana al aire
- 3
Juana Viale, íntima: su mirada sobre la belleza, los desafíos deportivos extremos y la posibilidad de suceder a “La Chiqui”
- 4
Tom Cruise aterriza en la galaxia de Star Wars de la mano del director de Stranger Things