Cuál es el precio de las entradas para el show de Kendrick Lamar en River

La confirmación del regreso de Kendrick Lamar a la Argentina generó una enorme expectativa entre sus seguidores. El artista, una figura central del hip hop contemporáneo, incluye a Buenos Aires en su gira Grand National Tour, con una presentación programada en el estadio Monumental para el próximo 4 de octubre. Esta visita marca su segunda vez en el país, luego de su recordada participación en el festival Lollapalooza Argentina de 2019.

¿Cuáles son los precios de las entradas para Kendrick Lamar en River?

La productora a cargo del evento, DF Entertainment, comunicó los valores de los tickets para la presentación del 4 de octubre en el Monumental. El costo de las entradas para el show de Kendrick Lamar parte desde los $80.000 hasta los $200.000, a lo que se debe sumar el cargo por el servicio que aplica la empresa vendedora.

El precio de las entradas del show de Kendrick Lamar en River DF Entertainment

La lista completa de precios según la ubicación es la siguiente:

Platea San Martin Media / Baja / Inferior: $200.000

Platea Belgrano Media / Baja / Inferior: $200.000

Campo Delantero: $190.000

Platea Sivori Media sin numeración: $180.000

Platea San Martin Alta: $125.000

Platea Belgrano Alta: $125.000

Campo General – Sivori Baja: $85.000

Platea Sivori Alta: $80.000

¿Cuándo y cómo comprar los tickets?

El proceso de venta de entradas tiene fechas y condiciones específicas. La preventa exclusiva para clientes del Banco Santander con tarjeta American Express comenzó el lunes 30 de junio a las 10 de la mañana, la primera oportunidad para asegurar un lugar en el concierto.

Un día después, se abre la posibilidad para el resto del público. La venta general se habilita el martes 1° de julio, también a las 10 de la mañana. En esta etapa se aceptan tarjetas Visa, American Express, Master y Cabal, tanto de crédito como de débito.

La venta general para el show en el Monumetal se habilita el martes 1° de julio a las 10 de la mañana LUIS ROBAYO - AFP

El paso a paso para la compra online

La adquisición de las entradas se realiza únicamente de forma online. El sitio AllAccess es la plataforma oficial para la venta. Para concretar la operación, los interesados deben seguir un procedimiento sencillo:

Ingresar al sitio web de AllAccess con un usuario y contraseña. Se recomienda el registro previo para agilizar el proceso.

de con un usuario y contraseña. Se recomienda el registro previo para agilizar el proceso. Seleccionar el tipo de entrada deseada según la ubicación en el estadio y la cantidad .

deseada según la ubicación en el estadio . Indicar el método de pago correspondiente.

correspondiente. Una vez finalizada la compra, el sistema envía un correo electrónico con la confirmación del pago.

Atención: el requisito de verificación de compra

Un paso fundamental del proceso es la verificación de la compra. Este procedimiento, obligatorio para todos los compradores, consiste en comprobar la identidad del titular de la tarjeta utilizada para confirmar los tickets. Los usuarios deben ingresar un código de 6 dígitos que aparece en el consumo de la tarjeta dentro de los 10 días posteriores a la compra.

Este código puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking o resumen online. Si la compra no se verifica en el plazo estipulado, el sistema la da de baja de forma automática.

Qué se espera del show

El espectáculo en River promete un viaje a través de una trayectoria de más de 20 años que dejó una huella indeleble en la industria musical. En el repertorio no puede faltar “Not Like Us”, la canción con la cual ganó cinco premios Grammy este año. Se espera que Lamar interprete algunos de sus mayores éxitos, extraídos de álbumes icónicos como Good kid, m.A.A.d city,To Pimp a Butterfly, DAMN y Mr. Morale & the Big Steppers.

Se espera que Lamar repase sus grandes éxitos en el show de Buenos Aires Instagram Kendrick Lamar

Su interpretación en el medio tiempo del Super Bowl fue uno de los momentos más destacados de su carrera en los últimos años. Además, el rapero estadounidense no estará solo en su gira por América Latina. El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso será el encargado de la apertura de los shows en la región.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.