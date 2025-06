Kendrick Lamar, en Buenos Aires: cuándo se ponen a la venta las entradas para su show en River

Luego de su gira por los Estados Unidos junto a SZA, y tras los shows que en los próximos meses tiene previstos en varios países europeos, el cantante Kendrick Lamar regresará a Buenos Aires , a seis años de su última visita. Será una parada de su periplo latinoamericano, en el marco de su gira mundial Grand National Tour. La cita será el 4 de octubre en el Estadio de River Plate.

La preventa de entradas es para clientes Santander American Express, disponible desde el lunes 30 de junio. Un día después -el 1 de julio, desde las 10 de la mañana- estará habilitada la venta general, con cualquier medio de pago, únicamente en allaccess.com.ar.

“La gira mundial Grand National Tour ya es catalogada como una de las más ambiciosas del año. Con más de 50 fechas en los principales estadios de América, Europa y Asia, esta serie de shows acompaña el lanzamiento de GNX, su último álbum de estudio que redefine los límites del hip hop contemporáneo. En esta obra, el rapero estadounidense oriundo de Compton, Los Ángeles, vuelve a combinar crítica social, narrativas personales y una propuesta sonora que lo confirma como uno de los grandes cronistas de nuestra era. La apertura de la noche estará a cargo de CA7RIEL & Paco Amoroso, que comparten ese talento para interpretar el espíritu de estos tiempos y expresarlo en su música. La dupla argentina será la responsable de sentar las bases para los shows de Kendrick Lamar en toda la gira latinoamericana del tour”, indica el comunicado de prensa enviado por las productoras del show DF Entertaiment y Live Nation.

Según anticiparon, el show en River no solo será la presentación oficial de GNX en la Argentina. También habrá tiempo para un recorrido por diversos momentos de su discografía. “Desde los versos explosivos de Good kid, m.A.A.d city, pasando por la sofisticación de To Pimp a Butterfly, hasta los himnos consagratorios de DAMN y Mr. Morale & the Big Steppers", indicaron.

SZA y Kendrick Lamar en el NFL Super Bowl 59, el siempre esperado "show del entretiempo" Frank Franklin II - AP

La agenda 2025 de Lamar incluye, hasta el momento, 45 actuaciones, entre las ya realizadas y las que están por venir. Hasta agosto, tiene una grilla bien compacta. A partir de septiembre comenzará con las actuaciones en América Latina. México será la primera parada, el 23 de septiembre, en el DF. Cuatro días después arribará a Bogotá. El 30 de ese mes será el turno de San Pablo y la siguiente parada es Buenos Aires, el 4 de octubre. La última de esta región es Santiago de Chile, el 7. El artista recién retomará los conciertos en diciembre, con una actuación en Australia.

Lamar fue la estrella del último “show de medio tiempo” del Súper Bowl. Según Jay-Z, “es verdaderamente un artista y un intérprete único en su generación. Su profundo amor por el hip-hop y la cultura informa su visión artística. Tiene una capacidad inigualable para definir e influir en la cultura globalmente. El trabajo de Kendrick trasciende la música, y su impacto se sentirá durante años venideros”.

Kendrick Lamar se presentó el último día del Lollapalooza - Fuente: Prensa Lollapalooza

La última visita del astro californiano a Buenos Aires fue en 2019: “En la noche de cierre de la edición 2019 del Lollapalooza, Kendrick Lamar se las puso difícil a los que todavía sospechan que su status de superestrella era parte de los beneficios del hype. Igual que el de Arctic Monkeys, su show fue de una categoría distinta a la de todos los demás, tanto por las ambiciones de su planteo estético como por el vuelo artístico para conseguirlo -consignaba una de las crónicas de LA NACION-. La gama de recursos de este excepcional músico nacido en Compton -un lugar bien picante de Los Ángeles- es apabullante: un flow versátil e hipervirtuoso, una banda de apoyo de primerísimo nivel que sabe reprocesar con inventiva la rica tradición de la música negra relacionada con la psicodelia (Parliament, Funkadelic, Sly & the Family Stone) y una puesta en escena deslumbrante. Todo combinado a la perfección en un espectáculo muy elevado”.