Kendrick Lamar en River: a qué hora empieza la preventa y cómo comprar las entradas para el show

Se confirmó que Kendrick Lamar se presentará este año en la Argentina. Su show será en el estadio Monumental el próximo 4 de octubre y será una de las paradas que hará durante su gira Grand National Tour, en que pasará por distintas ciudades de Latinoamérica como Ciudad de México, Bogotá, San Pablo y Santiago de Chile. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo empieza la preventa y cómo comprar las entradas.

Super Bowl: el show de Kendrick Lamar

Será la segunda vez que se presente en nuestro país el rapero estadounidense, quien estuvo presente en el lineup del Lollapalooza Argentina de 2019. En esta ocasión dará un espectáculo para recorrer la trayectoria de más de 20 años que dejó una huella en la industria del hip hop. Se espera que cante algunos de sus mayores hits como Good kid, m.A.A.d city, To Pimp a Butterfly, DAMN y Mr. Morale & the Big Steppers. Y no puede faltar Not Like Us, canción con la cual ganó cinco premios Grammys este año. Su interpretación en el medio tiempo del Super Bowl fue uno de los momentos más destacados de su carrera en los últimos años.

Además, el cantante contará con la participación de Ca7riel y Paco Amoroso en su gira por América Latina. La dupla argentina estará a cargo de marcar el tono de los shows y preparar a los fans para la llegada de Kendrick al escenario. Desde su Tiny Desk, ambos ganaron mucha notoriedad internacional y se convirtieron en los mayores representantes de la música argentina en el mundo.

Ca7riel y Paco Amoroso serán los teloneros de la gira de Kendrick Lamar en América Latina Gerardo Viercovich - LA NACION

A qué hora empieza la preventa del show de Kendrick Lamar en River

Ya están fijadas las fechas para la venta de las entradas de Kendrick Lamar en River. La preventa es este lunes 30 de junio a partir de las 10 de la mañana. Esta está disponible solamente para clientes del Banco Santander con tarjeta American Express.

En tanto, la venta general con otros medios de pago se habilitará al día siguiente, martes 1° de julio, desde las 10 de la mañana. En esta instancia, la adquisición de los tickets se podrá concretar con tarjetas Visa, American Express, Master y Cabal de Crédito/Débito nacionales e internacionales.

El precio de las entradas aún no se dieron a conocer. Cabe recordar que estos pueden ser más caros porque se cobra la comisión por el servicio de la ticketera.

Cómo comprar las entradas del show de Kendrick Lamar

El paso a paso para comprar las entradas del show de Kendrick Lamar en River (AP Photo/Brynn Anderson) Brynn Anderson - AP

Las entradas del show de Kendrick Lamar se pueden conseguir de forma online. El sitio AllAccess es el que estará a cargo de la venta de las mismas. Los interesados en adquirirlas deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a AllAccess con usuario y contraseña para hacer el proceso de compra más rápido.

Buscar el evento de “Kendrick Lamar Grand National Tour”.

Seleccionar el tipo de entrada que se desea según la ubicación en el estadio y cuántas se desean.

Indicar el método de pago. En la preventa, solo se permite la adquisición de tickets con para los clientes del banco Santander con tarjeta American Express.

Una vez terminada la compra, AllAccess enviará un mail con la confirmación de pago.

Vale recordar que quienes adquieran sus entradas, luego deberán hacer una verificación de compra. Este procedimiento consiste comprobar que la identidad del titular de la tarjeta para confirmar los tickets.

Se trata de una validación por código que funciona desde la salida a la venta hasta cinco días antes del evento. Habrá un plazo de 10 días desde realizada la compra para ingresar el código de 6 dígitos que se podrá ver en el consumo de la tarjeta con que se hizo la compra. El mismo puede tardar hasta 72 horas hábiles en reflejarse en el home banking. Completado este trámite, se podrá avanzar con el canje de la compra. De no ser verificada, la compra será dada de baja.