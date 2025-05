Cuándo se estrenaría la tercera temporada de The Last of Us

The Last of Us cerró su segunda temporada con un episodio lleno de emoción que, además, dejó las pautas para lo que será una nueva entrega. Y es que sí, la tercera temporada de la serie protagonizada por Bella Ramsey ya está confirmada y el camino ha quedado llano para que Abby ―el rol a cargo de Kaitlyn Dever― tome más relevancia en la historia.

Antes del estreno de la segunda temporada, uno de los creadores de la serie, Craig Mazin, había advertido las intenciones de que esta historia se alargue por más temporadas, pero sin perder la calidad en cada estreno. “Abordamos la segunda temporada con el objetivo de crear algo de lo que pudiéramos estar orgullosos. El resultado final ha superado incluso nuestras metas más ambiciosas, gracias a nuestra continua colaboración con HBO y al impecable trabajo de nuestro inigualable elenco y equipo”, dijo Mazin sobre la temporada que llegó a su final este domingo 25.

The Last Of Us 2, adelanto

Y ya se saben algunas cosas sobre la tercera temporada gracias a las declaraciones de sus protagonistas y realizadores.

¿Habrá temporada 3 de “The Last of Us”?

La tercera temporada de The Last of Us está confirmada. HBO hizo oficial la renovación de la temporada el pasado 9 de abril, cuatro días antes del estreno de la segunda temporada. Y eso no es todo, Craig Mazin, “showrunner” de la serie, ha dado a entender que habrá una cuarta temporada.

En una charla con Collider, el guionista dijo que cerrar la historia de los dos videojuegos desarrollados por Naughty Dog en una tercera temporada significaría que esta “duraría una eternidad”, por lo que hay una “buena probabilidad” de que la tercera temporada sea más larga que la segunda. En ese sentido, dio pie a una posible cuarta temporada: “No hay forma de completar esta narrativa en una tercera temporada”.

¿De qué tratará la temporada 3 de “The Last of Us”?

Abby, el personaja que interpreta Kaitlyn Dever en The Last of Us, ocuparía un rol más activo en la tercera temporada CHRIS DELMAS - AFP

La tercera temporada de The Last of Us desarrollará el enfrentamiento entre Ellie (Bella Ramsey) y Abby (Kaitlyn Dever), cuyos personajes protagonizaron momentos de tensión en la segunda temporada porque ambas son responsables de la perdida de sus seres más queridos.

Si bien HBO aún no ha confirmado oficialmente lo que desarrollará la nueva temporada, ha sido la actriz Catherine O’Hara, quien interpreta a Gail en la segunda temporada de The Last of Us, la que hizo la infidencia.

En entrevista con Variety, puso en duda el retorno de su personaje para una tercera temporada, pues esta tendrá el foco en la rivalidad de Ellie y Abby. “No lo sé (si volveré). Craig dijo que definitivamente no para la próxima temporada. Es la historia de Abby. Quizás. Pero creo que era para servirles a Joel y Ellie”, afirmó la artista.

Elli (Bella Ramsey) seguiría con su venganza en la tercera temporada de The Last of Us HBO

¿Cuándo se estrenará “The Last of Us 3″?

De momento, no hay fecha confirmada para el estreno de la tercera temporada de The Last of Us. La primera entrega llegó a HBO el 15 de enero de 2023. La segunda temporada se estrenó el 13 de abril de 2025. Considerando estos antecedentes, se estima que la tercera temporada podría estar en algún momento del 2027.

Tampoco se sabe cuántos episodios tendría la tercera temporada. La primera parte estuvo conformada por 9 episodios, mientras la segunda temporada estuvo conformada por 7 episodios. Se espera que la tercera temporada sea más extensa que la segunda.

Los personajes centrales de “The Last of Us”

Pedro Pascal se puso en los zapatos de Joel Miller en The Last of Us