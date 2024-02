escuchar

Sin descanso, Mirtha Legrand armó su valija y se trasladó a Mar del Plata, lugar que elige desde hace décadas para transmitir sus icónicos almuerzos. Pero esta vez se instaló en el Hotel Costa Galana más tarde de lo habitual y saldrá al aire con una edición especial de La noche de Mirtha (eltrece), el ciclo que lidera los sábados a la noche el rating de la pantalla chica.

El retorno de ‘La Chiqui’ será el próximo 3 de febrero a las 21:30 horas y la expectativa por su tercera mesaza de este 2024 es total, ya que contará con la presencia de la humorista y actual pareja del presidente Javier Milei, Fátima Florez, quien protagoniza “Fátima 100%”, en el teatro Roxy.

Mirtha Legrand fue a ver la obra de Fátima Florez Mara Sosti

Pero la artista multifacética no será la única invitada. El periodista Marcelo Polino -quien también integra la obra de la exnovia de Norberto Marcos- asistirá al programa junto al cantante Raúl Lavié y la actriz Iliana Calabró.

La conductora tiene una profunda admiración por la novia de Milei y lo demostró con dos visitas al teatro. Legrand ya había ido a ver la artista los primeros días de enero, pero como había mucha gente, no le dieron un buen lugar y se quedó con ganas de regresar.

Mirtha Legrand fue a ver la obra de Fátima Florez Mara Sosti

“Es la segunda vez en la temporada que viene a ver 100% Fátima, la señora, la gran diva de Argentina, Mirtha Legrand”, dijo la artista cuando bajó del escenario para saludarla. “Estoy emocionada ante tanto talento. ¡Qué maravilloso! He pasado una noche hermosa”, manifestó La Chiqui, quien estaba acompañada por su asesor y amigo, Héctor Vidal Rivas.

No es la primera vez que la imitadora formará parte de la “mesaza”. El 7 de octubre del año pasado, día que fue el esperado regreso de Mirtha a la televisión, Fátima Florez y Javier Milei hicieron su primera presentación pública como novios, en el mismo programa en el que se conocieron el 22 de diciembre de 2022.

Los primeros invitados en el regreso de Mirtha Legrand a la televisión fueron Javier Milei, y su novia, la imitadora Fátima Florez Storylab

En agosto del año pasado, se refirió a su romance con quien en aquel momento era el candidato de La Libertad Avanza (LLA): “Es un caballero, es super cariñoso, realmente es un excelente ser humano, además de super inteligente”.

El violento asalto que sufrió el chofer de Mirtha Legrand en Lanús

En el segundo programa del año, La Chiqui debatió acerca de la inseguridad, tema que está en boca de todos. Ante la presencia de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, mencionó el asalto que sufrió su chofer en Lanús.

“A mi chofer le robaron antes de ayer, él vive en Lanús. Entraron cuatro por el techo de la casa”, comenzó relatando Mirtha en medio de la discusión acerca de la falta de seguridad en la provincia de Buenos Aires. “Y le dijeron: ‘Ah, vos sos el chofer de Mirtha, debés tener dólares’. Pobre, no tenía dólares”, agregó la conductora.

En ese sentido, contó la parte violenta del hecho: “Además, lo ataron de pies y manos. Pero no, no lo golpearon”. “¿En algún momento apareció la policía?”, indagó Rolando Barbano, que también estaba en la mesa, a la vez que la conductora señaló: “No y no hizo nada”.