Cuándo toca Arctic Monkeys en la Argentina: el line up del Primavera Sound

escuchar

Los fans disfrutarán este fin de semana de los Arctic Monkeys en la Argentina, un show esperado desde su última presentación del 2019 y que los trae con un disco nuevo, The Car, al escenario de la Costanera Sur para el Primavera Sound 2022.

No estarán solos, ya que esta fecha, la última del festival, los tendrá acompañados por artistas como Lorde, Interpol y Juana Molina. La banda que lidera Alex Turner se presentará entre las 23.10 y las 00.40, apenas una fracción de un extenso line up para el domingo que también incluye a actos nacionales y extranjeros como Arca, Beach House, Phoebe Bridgers, Bad Gyal, Chai, Japanese Breakfast, Jpegmafia, Shygirl, Santiago Motorizado, 107 Faunos, Badsista y Bestia Bebé, entre otros.

Pero sin dudas el grupo con origen en Sheffield es uno de los que mayor expectativa generan, en línea con el prestigio obtenido tras más de quince años de experiencia y discos que ya son clásicos como Whatever People Think I Am That’s What I’m Not, Favourite Worst Nightmare y Am. Además entre su última presentación en nuestro país y esta también salió su disco anterior a The Car, Tranquility Base Hotel and Casino.

La sede del concierto es la misma de las otras fechas del festival, que el miércoles 9 tuvo a Björk y otras artistas en el escenario del predio de Costanera Sur, ubicado en Av. España y Alférez de Navío Francisco Pareja. Como informaron desde la organización del evento, los ingresos en auto (con estacionamiento) y a pie serán tanto en la Av. Dellepiane como en la Av. España, por donde los asistentes podrán entrar mostrando sus pulseras, parte del sistema cashless del Primavera Sound.

Cómo funciona el sistema cashless del Primavera Sound Buenos Aires 2022

La organización del Primavera Sound, a cargo de la compañía DF Entertainment, adelantó que el sistema de pulseras cashless será el único medio de pago permitido dentro del predio, una política que cada vez es más común en los festivales. Como estaba previsto, hasta ayer estuvo habilitado el canal para cargar las pulseras de manera virtual, por lo que a partir de ahora el único lugar para hacerlo será una vez dentro de Costanera Sur.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PULSERAS 💐



📣 SI SOLICITASTE RETIRO DE PULSERAS PODRÁS HACERLO HASTA UN DIA ANTES DEL EVENTO A TRAVÉS DE ESTOS DOS PUNTOS:

💐 La Rural ( Av Sarmiento 2704) | Todos los días de 12 a 20hs

💐 Distrito Arcos ( Paraguay 4979) | Todos los días de 10 a 21 pic.twitter.com/PGYXLAyE9d — Primavera Sound Buenos Aires (@PS_BuenosAires) November 1, 2022

Tal como recuerda DF Entertainment, en el predio habrá varios puntos de carga, y añaden: “Vas a poder pagar en efectivo y con tarjeta de crédito o debito”.

Cómo adquirir el estacionamiento para el Primavera Sound Buenos Aires 2022

Todavía está disponible el portal oficial para reservar un lugar en el estacionamiento oficial del festival durante las tres fechas del 9,12 y 13 de noviembre. Dentro de la página web, los interesados deben seleccionar el día al que asistirán, así como el sector, la tarifa seleccionada dentro del mismo y la cantidad de lugares disponibles.

Los lugares para el auto cuestan 3.000 pesos, y el estacionamiento del festival está localizado en el Portón 2 de la Avenida España al 2100.

El line up completo del Primavera Sound Buenos Aires 2022 para el fin de semana

Sábado 12. Travis Scott, Hernan Cattaneo Live, Charli Xcx, Father John Misty, Mitski, Caroline Polachek, Damas Gratis + L-Gante, Jessie Ware, José González, Joy Orbison, Miranda!, Raveena, Señor Coconut And His Orchestra, Sevdaliza, Amaia, Beak>, Crystallmess, El Doctor, Elmalamía, Föllakzoid, Gop Tun, Kiddo Toto, Los Planetas, Mhtresuno, N.A.A.F.I (Debit + Fausto Bahía + Mexican Hijad), Niña Lobo, O.L.I.V.I.A., Peces Raros, Santiago Uribe, Sasha Sathya, Tayhana, Uniqu3, Vtss B2b Lsdxoxo y Z@P.

Domingo 13. Arctic Monkeys, Lorde, Arca, Beach House, Interpol, Phoebe Bridgers, Bad Gyal, Chai, Japanese Breakfast, Jpegmafia, Juana Molina, Shygirl, 107 Faunos, Badsista, Bestia Bebé, Boy Harsher, Carolina Durante, Fermin, John Talabot B2b Nicolas Lutz, Juana Aguirre Malena Villa, Mujercitas Terror, Nenagenix, Riel, Sangre Nueva (Dj Python B2b, Dj Florentino B2b, Kelman Duran), Santiago Motorizado Seth Troxler, Shanti Celeste B2b Isabella, Telescopios, Terno Rei Valesuchi

LA NACION