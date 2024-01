escuchar

Los dichos de Martina ‘Tini’ Stoessel sobre el comienzo de su romance con Rodrigo De Paul generaron todo tipo de repercusiones, sobre todo en la familia de Camila Homs, quienes no tardaron en salir a contradecir a la cantante. Luego de la palabra de los padres de la modelo, la artista no tuvo inconvenientes en salir a responderles.

Tini Stoessel y rodrigo de paul instagram

Este jueves en LAM (América TV) fueron en busca de la palabra de la Triple T. “Se viralizó mucho esto de no cargar a una familia y no sé si estás al tanto de lo que pasó. Habló la mamá de Cami Homs y dijo que ‘si vos sentiste que no lo hiciste, que seas feliz con eso’, a raíz de lo que vos dijiste en el streaming, no sé si te genera alguna decisión”, le dijo el cronista Alejandro Castelo, a lo que la artista respondió: “La verdad es que no vi nada, pero ya dije todo lo que tenía que decir”.

Al escucharla, el periodista le comentó que en aquella entrevista, la cual fue en el canal de streaming Rumis, la vio distendida. “Estaba con amigos y me sentí cómoda como para decirlo”, argumentó ella. Acto seguido, el periodista le preguntó: “¿Aprendiste algo de todo eso? ¿De lo mediático que por ahí vos no estás acostumbrada? Hacés música, ¿pero los rebotes que se dan? ¿Las cosas que se dicen?”. “Sí, uno siempre aprende de todas las experiencias de la vida, no solamente de relaciones”, aseguró.

A varios meses de haber revelado los problemas de salud mental que atravesó, la artista aprovechó la oportunidad para darle un consejo a los jóvenes que transitan por lo mismo: “Creo que aceptar ese momento que uno está pasando y tomarse su tiempo para sanar y priorizar la salud, que es realmente importante, y también perderle el miedo a barbarizar las cosas y poder hablar, poder pedir ayuda. En mi caso, los profesionales fueron gran ayuda para mí, pero también mi gente, mis amigos y mi familia. También haberlo podido contar arriba del escenario fue para mí muy liberador y frente a gente grande y de todas las edades que pasan por estas cosas, me hizo sentir bien”.

Antes de cerrar, Tini contó cómo está su corazón hoy. “Estoy muy bien, estoy soltera”.

Cuáles fueron los dichos de Tini que desataron la polémica

Todo comenzó cuando reprodujeron al aire el audio de un oyente, quien contó que mantuvo relaciones con una mujer que tenía novio y ahora espera que ambos se separen. Este caso indignó a Emilia Mernes, también presente el streaming, que de inmediato comentó: “Primero mal ella, porque tiene novio. No hay que hacer lo que no te gusta que te hagan (...) Pero flaco, si sabés que ella está en pareja, no te metas ahí. No está bueno”.

Tini recordó una de las críticas más comunes que recibió por su relación con De Paul y aseguró que ella confirmó que él estaba soltero (Fuente: Captura de video/Rumis)

La frase de su colega fue el puntapié para que Tini aprovechara a defenderse del hate que recibió cuando inició su romance con De Paul. “Chicos, yo entiendo lo que están diciendo, pero desde que el mundo es mundo, esto pasa. Que las personas se enamoran a veces estando en pareja y sucede”, arremetió y luego puntualizó: “Aparte, ahora me van a tildar de que… Yo no me cargué a ninguna familia. Tengo pruebas, la verdad. Estoy harta de que me digan y me vengan con el tema. No tengo nada que ver con el tema…”.

En ese instante, comenzaron a gritar el nombre de Tini en forma de aliento y ella sostuvo: “Es que claro, no puedo dar mi opinión tranquila porque ya me van a tildar de algo que no fue”. A continuación, completó: “Es verdad que puede pasar que una persona se enamore estando en pareja y yo repito lo que vengo aconsejando siempre, hay que hablar”.