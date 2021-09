Damián Betular estalló contra un participante de Bake off Argentina que le mintió con una receta

Este miércoles, todo parecía transcurrir con los contratiempos y la emoción característicos en Bake off Argentina (Telefe) hasta que uno de los participantes consiguió hacer enojar a Damián Betular. El jurado criticó y enfrentó a Facundo por no ser honesto cuando le hizo una simple pregunta sobre su preparación.

Al comenzar el programa, Paula Chaves anunció que el desafío del día consistía en unir el cine con la pastelería. Ante este reto, Facundo propuso una receta que no solo no convenció a Betular, sino que lo indignó.

“Voy a comenzar a hacer una croquetas, tipo croquetines con sésamo, avena, curry y pimentón ahumado”, explicó el participante al dar detalles de su plato salado cuando el jurado y la conductora se acercaron a su isla de trabajo.

“Croqueta: algo pasado por pan y luego frito”, definió Betular, a lo que el joven le respondió un poco desorientado: “Ah, no, no. Entonces no son croquetas”.

Damián Betular no pudo disimular su enojo con un participante (Foto: Instagram/@dbetular)

Pero esto no fue lo único, ya que al seguir contándoles lo que iba a preparar, sostuvo: “Las hago siempre y me encantan. Son de chocolate con cereal, quinoa inflada, semillas de amaranto y nueces. No sabés lo ricas que son”. Betular, lejos de responderle, solo se limitó a dejarlo hablar.

Los memes ante la respuesta de Facundo en Bake of Argentina no tardaron en aparecer en redes sociales Twitter

Si bien el jurado ya estaba bastante molesto con la actitud del participante, su ira se desató cuando éste le dijo que prepararía pochoclos con pimentón y curry. “Son dos ingredientes heavys. ¿Los probaste ya?”, le preguntó, algo que Facundo negó haber hecho.

Al escuchar la respuesta, no pudo contener la furia y le expresó: “Entonces no me vengas con cosas que no probaste Facundo. Chao”. Más allá del enojo del jurado, las redes sociales tampoco perdonaron al participante.

Más allá del tenso momento entre Damián y Facundo, hubo uno más relajado entre Paula y Gino. Y es que la modelo le preguntó al joven por su novia: “Fátima se llamaba, ¿no?”, dijo con una sonrisa mientras que el pastelero trabajaba. “Puede ser”, le contestó él.

El cruce de Paula y Gino fue la sensación en Twitter

Pero la modelo no se detuvo allí: “¿Y hace cuanto que estás con ella?”, indagó. A lo que él se limitó a decir: “¡Pero si yo no estoy con nadie! Somos amigos de toda la vida”.

La conductora insistió y le preguntó más detalles acerca de la relación con la chica, algo que puso nervioso a Gino, que pocas veces logró mirarla a la cara para responderle.

Los tuits por las preguntas picantes de Paula Chaves hacia Facundo encendieron las redes Twitter

Las redes no tuvieron piedad y una lluvia de memes comenzó a circular.