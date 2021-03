Damián Betular le reprochó una vieja disputa a Germán Martitegui: “¡Trapitos al sol!”

Damián Betular y Germán Martitegui suelen hacerse reclamos constantes por un viejo rencor. Esta vez, Betular le recordó que pudo haber sido su “mentor”, ya que él se presentó a una entrevista laboral en su restaurante hace 15 años y no lo tomó, por lo que cada vez que puede se lo recuerda.

Durante un desafío donde los participantes del MasterChef Celebrity tenían que hacer dos tortas típicas inglesas para acompañar el tradicional té, Betular y Martitegui se acercaron a la influencer Dani La Chepi mientras estaba en plena tarea para decirle cómo batir la mezcla para que la masa quedase homogénea. “Con movimientos envolventes, que ahora Germán te va a enseñar cómo son”, dijo Betular.

En seguida, Martitegui tomó la espátula y realizó los movimientos. “Eso es un movimiento envolvente”, agregó Betular, mientras su compañero ejecutaba la acción ante La Chepi.

El chicaneo de Damían Betular a Germán Martitegui - Fuente: Telefe

“Eso es un movimiento envolvente perfecto, te faltó decir”, corrigió Martitegui, por lo que la participante estuvo de acuerdo con el elogio. “Perfecto de mi mentor”, reformó Betular.

“Yo no soy tu mentor”, apuntó Martitegui. “Sí, sí. En un momento pudiste serlo y después no quisiste”, indicó, mientras la Chepi parecía disfrutar de la interna entre los famosos chefs. “Uhh, trapitos al sol”, dijo la concursante del reality.

MasterChef Celebrity. Betular reveló que Martitegui no lo tomó para un trabajo - Fuente: Telefe

El viejo reclamo

Durante la primera edición Betular había revelado: “Quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace quince años y no me tomó”. En tanto, Martitegui desde otro extremo de la cocina sostuvo que no recordaba el episodio. “Por algo habrá sido”, apuntó entonces en una competencia.

“Lo peor es que no se acuerda. Así que le quiero demostrar lo que se perdió”, insistió Betular. “Que gane el mejor”, afirmó Martitegui. Para entonces, el jurado estaba integrado por Rocío Marengo, Belu Lucius y Leticia Siciliani, quienes decidieron que lo mejor de la noche había sido el tiradito de Damián. “Cuando dicen mi nombre dije: ‘¡Tomá!’”, dijo entre risas que más de una década después pudo tener una revancha por el rechazo de trabajar en su restaurante.

