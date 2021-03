MasterChef Celebrity: a Fernando Carlos lo superó el certamen y se quebró

Los desafíos en esta segunda temporada de MasterChef Celebrity superan largamente los que atravesaron los participantes anteriores. Con apenas dos eliminaciones, y todavía catorce famosos en carrera, la exigencia se multiplica y no todos pueden soportar la presión.

El lo dijo: “Esto no es lo mío”, y parece ser que el jurado concuerda. Fernando Carlos le pone optimismo, buena onda y dedicación a cada preparación, pero siempre choca con el muro infranqueable que es el paladar del jurado.

Un bingo no compuesto por números, sino por ingredientes, tipos de cocción y utensilios marcó el destino de los participantes del lunes. No solo tenían que buscar “línea” o “cartón” merced al bolillero que hacía girar Santiago del Moro, sino que luego había que utilizar todo lo que dijera en las casillas marcadas.

Al periodista de Telefe le tocó una combinación imposible: bife de chorizo, carré de cerdo, salchicha parrillera, dos tipos de arroz, lentejas, todo junto. Carlos fue para adelante e hizo lo que pudo.

La devolución fue menos dura de lo esperado y aunque no alcanzaron, los elogios que sensibilizaron al participante que no pudo contener las lágrimas: “Tengo presión propia de pasar papelones, y además conformarlos. En un momento me dije: ‘¿Qué hago con todo esto?’, y pensaba en eso que había dicho Fede Bal de la frustración. Se nota que no es lo mío pero le pongo ganas. Pero es muy difícil y me afecta”.

Fernando Carlos se fue aplaudido y apoyado por sus compañeros con una nueva presión: salir airoso del “jueves de la última chance” o sellar su destino en la próxima gala de eliminación.

LA NACION