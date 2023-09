escuchar

Este sábado 16 de septiembre, regresó al estudio de Telefe el programa Podemos Hablar (PH), conducido por Andy Kusnetzoff, que incluyó las experiencias y revelaciones de cinco personalidades del mundo del espectáculo. Entre ellas, Damián Betular recordó una anécdota aterradora que causó el asombro de todos los asistentes y la atónita reacción de Paula Chaves: “¡Dios mío!”.

Damián Betular relató una aterradora anécdota Instagram: dbetular

Abel Pintos, Paula Chaves, Damián Betular, Julieta Poggio y Marcos Ginocchio asistieron al estudio de Telefe y, en diálogo con el conductor Andy Kusnetzoff, protagonizaron el regreso a la televisión de Podemos Hablar. En medio de la reflexión del cantante sobre los vínculos que no prosperan, la actualización de la relación entre la actriz y Zaira Nara; y los rumores de romance entre los exparticipantes de Gran Hermano; el expresentador de MasterChef contó una peculiar anécdota que dejó boquiabiertos a todos.

“Yo no tengo conciencia de lo que hace un niño”, apuntó Betular, en el marco del fragmento “¿A quién no dejarían al cuidado de sus hijos?”, en el programa de televisión. Y continuó: “Un día, me pasó que estaba comiendo un rollo de papel un ahijado que tengo. Y dije: ‘No le va a pasar nada’”.

El conductor de MasterChef sorprendió a todos con la anécdota que relató. “Al momento, casi estaba violeta. Utilicé todas las maniobras. Está vivo. Homero, te mando un beso”, expresó, ante la mirada atónita de los asistentes.

Damián Betular relató una aterradora anécdota que asombró a todos

Al instante, Paula Chaves reaccionó: “¿Llegaste a hacer RCP?”. A lo que Betular acotó: “No sé si RCP, pero se puso violeta, apreté y salió el cartón. El rollo de cocina, ¿qué te vas a imaginar que se lo va a tragar?”. La actriz no salía de su asombro y siguió: “¿Un rollo entero?”. “No, sin el papel. El tubo de cartón, que es más difícil de tragar”, precisó el protagonista de la historia. “¡Dios mío!”, exclamó la intérprete.

La historia detrás de la cita fallida de Damián Betular

El regreso de Podemos Hablar se consolidó con una serie de anécdotas que tuvieron como protagonistas a los invitados especiales. Damián Betular volvió a ser el foco del asombro cuando relató una historia sobre una cita hace años atrás, que culminó con un final inesperado e hizo reír a todos.

“Me había costado mucho que aceptara una cita”, apuntó sobre su acompañante en aquella noche. Y relató: “Hago una reserva en un restaurant, que tenía un menú de pasos, como para que fuera larga la velada. Había armado toda una película”. Por eso, el conductor de MasterChef no se imaginaba que terminaría de aquella manera. “Me siento a comer, traen la copa de vino, y en el segundo paso, me dice: ‘Voy al baño’”, siguió.

La cita fallida de Damián Betular

“Pasaron 25 minutos. No quería ir para no ser invasivo y lo dejé. Pasaron 40 minutos y vino un mozo a mi mesa, directo, a decirme: ‘Me parece que su acompañante tiene un problema’”, anunció Betular, ante la expectación de todos los asistentes. Y reveló el final de la cita: “Él era alérgico a algo, pero no lo sabía. Se desmayó totalmente y vino el SAME”.

Finalmente, cerró: “Lo acompañé a la guardia, todo, y nunca más nos vimos. Solo hubo un mensaje de por medio, porque creo que él quedó como vergonzoso de esa situación”.