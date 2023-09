escuchar

El domingo se efectuaron las elecciones para gobernador en la provincia de Santa Fe y Soledad Pastorutti, ciudadana de la localidad santafesina de Arequito, cumplió con su deber cívico de ir a votar. Y no lo hizo sola, sino que fue acompañada por su hija mayor, Antonia, a quien la cantante grabó dentro del auto, de modo que sus seguidores pudieron ver cómo está hoy su niña, que ya tiene 13 años.

La Sole decidió concurrir a emitir su sufragio acompañada por la mayor de sus hijas y dejar constancia de ello a través de un divertido video que subió a sus historias de Instagram. Allí, la cantante de “A Don Ata” parece hacerle una broma a la pequeña, haciéndole creer que se van a sacar una selfie para, en verdad, hacer una grabación, que a su primogénita parece no gustarle tanto.

Soledad Pastorutti fue a votar en Santa Fe y mostró cómo está hoy su hija Antonia

Así, en las imágenes, aparece la madre en el asiento de adelante del vehículo y su hija en el de atrás, y cuando parece que La Sole va a sacar una selfie, de pronto le dice a la adolescente: “¿Bueno, vamos votar, Antonia?”. Es ahí cuando la chica se da cuenta de que la están filmando y se queja con timidez: “No, mami, video no, no me gusta”.

La protesta parece divertir a Soledad, puesto que se ríe con ganas por la travesura que acaba de hacerle a su hija.

Soledad Pastorutti compartió imágenes con su hija el día que Antonia cumplió 13 años, en junio de este año Ig / @sole_pastorutti

“Bueno, yo sí (voto), ella no, porque todavía no tiene edad”, aclara ‘el Huracán de Arequito’, mientras Antonia, en el asiento trasero, vuelve a sonreír.

En otra de sus historias, La Sole documentó su paso por la escuela en la que votó. Lo hizo a través de una selfie, donde ella aparece en primer plano y detrás suyo las autoridades de mesa posan con una sonrisa radiante, todos felices de recibir allí a esa celebridad que con su arte llegó de Arequito a todo el mundo.

Soledad Pastorutti fue a votar a una escuela de Arequito para las elecciones de Santa Fe y lo hizo acompañada por su hija mayor, Antonia Ig / @sole_pastorutti

Antonia es la primera hija del matrimonio conformado por Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio. La cantante y Jere se casaron en abril de 2007 y tres años después llegó su primogénita. Pocos años después, en tanto, la familia se agrandó con Regina, la segunda niña de los Audoglio Pastorutti, que hoy tiene 10 años.

Las bellas palabras que Soledad Pastorutti le dedicó a su hija mayor, Antonia, el día de su cumpleaños Ig / @sole_pastorutti

En redes sociales, La Sole mantiene su vida familiar en un perfil muy bajo. La cantante prefiere compartir con sus seguidores imágenes y noticias de su prolífica vida como artista, que incluye recitales, novedades musicales, giras, colaboraciones con otros cantantes y sus estelares participaciones en televisión, como cuando fue coconductora de La Peña de Morfi (Telefe) o, más recientemente como jurado de La Voz Argentina (Telefe).

Regina, la hija menor de Soledad Pastorutti, posa junto a su mamá Instagram: sole_pastorutti

Es por ello que sus seguidores agradecen cada vez que la cantante deja ver un poquito de cómo están los miembros de su familia. En ese sentido, La Sole había realizado el último posteo con Antonia el pasado mes de junio, en ocasión de que la niña cumplía sus 13 años. “Nadie nunca podrá explicarnos este amor. Felicidades, hija mía. ¡Soy la mamá más feliz del planeta con vos! Te amo”, publicó, entonces, la artista.

En cuanto a Regina, la menor de la familia, se la puede ver en las redes de La Sole en el posteo que la cantante hizo el día en que la pequeña cumplió 10 años, en febrero de este año. “Mi rayito de sol , mi suspiro en silencio, mi camino lleno de aromas nuevos, todo el espacio qué hay en mi corazón. Que seas siempre libre y feliz. Te amo”, escribió entonces la cantante.