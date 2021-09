Daniel Craig se despide de James Bond: ¿cuándo se elegirá al próximo 007 y quiénes suenan?

Sin tiempo para morir llega a los cines este viernes 1° de octubre. Será la última película en la que Daniel Craig encarne a James Bond, pero por el momento no se sabe quién lo sustituirá. Parece que la búsqueda se retrasará más de lo esperado y no será hasta 2022 cuando se empiece a discutir quién será el elegido. Un puesto para el que ya llevan años sonando nombres como los de Henry Cavill, Tom Hiddleston, Tom Hardy o Idris Elba

En una entrevista en el programa Today de BBC Radio 4, se les preguntó a los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson si habían decidido quién podría reemplazar a Craig. “Oh, Dios, no. No estamos pensando en eso en absoluto. Queremos que Daniel tenga su momento de celebración. El año que viene empezaremos a pensar en el futuro”, dijo Broccoli.

La productora también celebró el trabajo de Craig. “Fuimos muy afortunados consiguiendo que interpretara este papel. Pudimos ver que estaba reacio a hacerlo, porque sabía que cambiaría su vida, y obviamente cambió. Modificó su vida, pero no le cambió a él. Lo que él nos permitió hacer con la franquicia es explorar la vida emocional de Bond y profundizar en la persona, la complejidad y los conflictos que ocurren dentro del personaje de Bond”, señaló.

Daniel Craig fue el protagonista de los grandes éxitos de las entregas

La entrevistada también dejó claro que, aunque no se eligió a un nuevo protagonista, la franquicia continuará sumando entregas. “Vamos a seguir. El año que viene será el 60 aniversario de las películas de Bond, así que estamos deseando que llegue ese nuevo capítulo, sea lo que sea. No estamos muy seguros en este momento. Ahora solo queremos celebrar Sin tiempo para morir y el extraordinario logro de Daniel”, apuntó.

Lo que sí dejó claro Broccoli es que no será una mujer, tal como aseguró en una entrevista anterior. “James Bond es un personaje masculino, espero que haya muchas, muchas películas hechas con mujeres, para mujeres, por mujeres, sobre mujeres. No creo que tengamos que tomar un personaje masculino y hacer que una mujer lo interprete. Así que sí, lo veo como un hombre. Y estoy un poco en negación, me encantaría que Daniel continuara para siempre”, declaró.

En esta misma línea se mostró el propio Craig que no cree que la solución sea que Bond pase a ser un personaje femenino, sino que que Hollywood debería crear mejores personajes femeninos y también pensados para gente no caucásica. “La respuesta es muy simple. Debería haber mejores papeles para las mujeres y para los actores no caucásicos. ¿Por qué no pueden tener personajes igual de buenos que Bond y que estén pensados para ellos?”, declaró.