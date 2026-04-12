Stephanie Demner reveló cuál fue la plata más fácil que ganó en su vida y generó polémica

Stephanie Demner se volvió tendencia en las redes sociales luego de revelar la cifra que recibe por mes tras una campaña publicitaria que realizó a sus 17 años. En diálogo con Joaquín “Pollo” Álvarez en el streaming de DGO, Lo del Pollo, la influencer dio detalles de cómo gana dinero fácil gracias a un trabajo que hizo para una telefónica hace 18 años y del que recibe su cuota correspondiente porque su cara todavía aparece en nuevos carteles.

A lo largo de su trayectoria como modelo, Demner supo construir una imagen sólida en los medios de comunicación y a eso se debe su fuente principal de ingresos. Sin embargo, existen otras como la publicidad en la que participó para una empresa de telefonía con alcance regional. De acuerdo a lo que dijo, todavía colocan cartelería gráfica con su rostro pese a que ella ya no es la de antes. Por cada instalación, recibe un monto que supera los tres mil dólares.

Stephanie Demner contó que gracias a una campaña publicitaria de hace 18 años todavía recibe dinero (Fuente: Instagram/@stephaniedemner)

“¿Cuál fue la plata más fácil que ganaste?”, preguntó Álvarez y Demner contestó: “Ponele, una campaña que yo hice cuando era muy, muy chiquita que sigue estando al día de hoy en un montón de lugares y me siguen pagando por eso. Entonces, plata muy fácil. Tenía 17 años”.

“Ahora tengo 35 años y me siguen pagando por eso”, sostuvo la influencer entre risas. “Es muy gracioso porque… Es como que te diga en Perú, Paraguay, no sé qué. Nunca me voy a enterar de qué están esos carteles, pero ellos me llaman y dicen: ‘Stefi, pusimos un nuevo cartel, así que te va a estar llegando esta plata’”, detalló la modelo.

Respecto a la antigüedad de aquella campaña, Álvarez indagó: “¿No les conviene hacer fotos nuevas?”. “Y se ve que les gustaron demasiado; aparte, es de una telefónica, ¿viste? Que los de la telefónica son como tradicionales”, respondió al conductor.

Demner sostuvo que la cifra se renueva cada mes (Fuente: Instagram/@stephaniedemner)

“¿Es más de 3000 dólares?”, consultó Álvarez y Demner afirmó: “Es más. Sí, el monto se va renovando. Vos me preguntaste por la plata fácil; eso es plata fácil. Está en todo el país”.

“Guido está robando”

Durante la entrevista con Pollo Álvarez, Demner habló de cuestiones privadas y su actualidad laboral. En esa sintonía, el conductor indagó acerca de su vínculo de pareja con Guido Pella, padre de su hija.

“¿Quién roba? ¿Guido o vos?”, preguntó Álvarez y la influencer contestó: ”Para mí Guido, porque yo tengo la autoestima muy alta. Yo se lo digo en joda también, porque siempre le digo que soy un minón. Mis amigos se burlan porque tengo muchas frases de ‘soy un minón’. Entonces, le digo: soy buena, soy dulce, soy atenta, soy independiente, soy trabajadora, soy una madraza. Le empiezo a nombrar todas las cosas que soy y él es un minón".

Stephanie Demner aseguró que su marido es un afortunado de tenerla

Stephanie y Guido comenzaron su relación en 2018 y, cuatro años después, dieron la bienvenida a su hija Arianna. El 13 de diciembre del 2024 se casaron en Villa Devoto.

Acerca de cómo se conocieron, en diálogo con LA NACION, Demner dijo: “La realidad es que lo vi por Instagram. Estaba mirando las historias de un amigo en común y apareció Guido. Me encantó, así que le pedí a ese amigo que me hiciera el contacto. Como no me dio mucha bola, recurrí a otro amigo que también era tenista para que averiguara si estaba soltero. Poco tiempo después recibí un mensaje de Guido disculpándose por su atrevimiento y diciendo que le habían dado mi número y que le gustaría conocerme. Comenzamos a hablar por WhatsApp y, después de un mes, nos vimos. Desde ese día, nunca más nos separamos”.