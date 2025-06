Tom Felton vuelve a ponerse en la piel de Draco Malfoy más de una década después del final de Harry Potter

Los fanáticos de Harry Potter se preparan para tener una nueva alegría a más de una década del final de la saga, ya que Tom Felton, el actor británico que dio vida al icónico antagonista, Draco Malfoy, anunció que volverá a interpretar a su mítico personaje en un musical en Nueva York.

Felton actuó junto a Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson como parte del elenco original de la saga de la década del 2000, que catapultó a los jóvenes como estrellas en todo el mundo. Su personaje, Malfoy, fue conocido por los fans por su forma sarcástica de decir “Potter”, su actitud arrogante y por ser la cara de la casa Slytherin en Hogwarts.

Hace unos días, el actor sorprendió a sus seguidores al anunciar en Instagram su regreso al universo de Harry Potter. Para eso, lució la icónica peluca rubia y la túnica de Slytherin, acompañado de la frase: “¿Asustado, Potter?”. En la publicación escribió “adivinen quién volvió” y despertó la alegría y la nostalgia de los fanáticos de los magos más famosos del mundo.

Draco Malfoy, el personaje que llevó a la fama a Tom Felton en Harry Potter (Foto: captura)

“Es surrealista volver a ponerme en su lugar y, por supuesto, recuperar su icónico cabello rubio platinado. Me emociona poder completar su historia y compartirla con la mejor comunidad de fans del mundo”, expresó el actor que volverá será parte del elenco, esta vez en la producción de Broadway de Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter y el Legado Maldito).

Si bien hace unos años prestó su voz para los videojuegos de la franquicia y participó en el especial del 20 aniversario, esta será la primera vez que vuelve a actuar como su reconocido personaje. La última vez que lo hizo fue en el final de Harry Potter, en la película llamada Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2, que se estrenó en julio de 2011.

Es la primera vez que un actor original de la saga cinematográfica retoma su papel en una obra de teatro, la cual se colocará como un epílogo a la historia principal de Harry Potter. La trama tiene lugar 19 años después de los eventos de la última película y muestra a los hijos de Harry, Ron, Hermione y Draco al comenzar su etapa en Hogwarts

El anuncio del actor en su cuenta de Instagram sobre la nueva obra (Foto: @t22felton)

El musical debutó en el West End de Londres en 2016 y llegó a Nueva York en 2018. Esta vez, Felton, de 37 años, interpretará a Draco Malfoy en el Lyric Theatre de Nueva York a partir del 11 de noviembre y solo durante 19 semanas, según informaron los organizadores.

El actor aseguró que este regreso representa un momento muy especial: “Estaré interpretando a Draco con la misma edad que él tiene en la obra. Ser parte de las películas de Harry Potter ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Espero con entusiasmo unirme a esta increíble compañía y formar parte de la comunidad de Broadway”, sostuvo al respecto en un comunicado.

Por su parte, HBO trabaja en una nueva adaptación televisiva de Harry Potter, que comenzará a rodarse en estos meses y que ya tiene elenco confirmado. Según los productores, promete ser una adaptación fiel y detallada de los siete libros originales de J.K. Rowling.