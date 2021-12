Con un crudo relato, Daniela Herrero recordó el bullying que sufrió en la adolescencia

Daniela Herrero se convirtió, de la noche a la mañana, en una de las artistas más escuchadas del país. Sus temas no paraban de sonar en la radio y “Solo tus canciones”, que formaba parte de su primer álbum, comenzó a escalar rápidamente en los rankings radiales. Su vida acababa de dar un giro de 180°, pero con tan solo 16 años, su cabeza seguía puesta en cuestiones de mayor importancia como poder terminar el secundario. Sin embargo, esa época fue una de las más difíciles en su vida por el bullying que sufrió.

Durante su paso por Los Mammones (América), la ex Costumbres argentinas recordó el comienzo de su carrera y sobre la vorágine que debió atravesar siendo una adolescente cuya fama iba aumentando minuto a minuto. Según le explicó a Jey, no fue la clase de persona que se dejó llevar por el éxito. Todo lo contrario, su mente seguía enfocada en los aspectos más tradicionales del día a día.

Daniela Herrera saltó a la fama a los 15 años instagram

Así fue como, allá por el 2001, rechazó una importante aparición en la Rolling Stone porque tenía que ir a rendir un examen de geografía. Al final, quien estaba encargado de la nota fue a buscarla a la salida del colegio para poder realizarle un par de preguntas y, después de todo, Daniela terminó apareciendo en la portada.

“A mi no me importaba nada en esos tiempos”, admitió la cantante, simple y llanamente. “Me costaba mucho todo lo que tenía que ver con la exposición. Aparte era más chica así que me parecía que tenía que ir a la prueba”, agregó. A pesar de estar tan comprometida con su educación, su vocación artística terminó teniendo más peso y a mitad del cuarto año de la secundaria se vio obligada a abandonar la institución.

Daniela Herrero recordó los inicios de su carrera durante su paso por Los Mammones

Aunque la charla se derivó en algunos chistes, el conductor decidió retomar para poder hablar sobre el bullying que debió enfrentar Daniela en la adolescencia Con el dolor del recuerdo brillándole en los ojos, la autora de En un segundo admitió: “Si, me costaba mucho porque -sobre todo las mujeres- había mucha competencia”.

Las experiencias que se vio obligada a sobrellevar no fueron para nada placenteras. Sus compañeras de colegio, quizás envidiando sus logros, no dejaban pasar un día sin atormentarla. El hostigamiento iba de mal en peor y, de acuerdo a lo que relató, pasaron de encerrarla en el baño hasta querer pegarle entre todas. Incluso llegaron a comprar una revista en donde ella aparecía en la tapa para dibujar genitales por encima de su cara.

“Siempre quise pasar desapercibida”, manifestó, poniendo un cierre a ese fragmento del programa para continuar con temáticas más alegres.