La extraña costumbre de Mónica Ayos que dejó atónito a Jey Mammon

Para ser artista hay que tener una personalidad muy particular. O, quizás, es al revés y es la misma profesión la que va sacando a relucir las particularidades de cada uno. Sea una o la otra, Mónica Ayos nunca se destacó por ser una persona ordinaria. Los detalles que la hacen sobresalir podrían llenar una carilla entera pero, durante su visita a Los Mammones (América), hubo uno en especial que generó sorpresa entre todos los presentes.

Mónica Ayos a los 16 años instagram

Jey Mammon, con su don para descubrir las mejores (o peores) anécdotas de cada uno de sus invitados, trajo a colación las múltiples rinoplastias que se realizó la actriz de Maradona: Sueño Bendito (Prime Video). Sin un gramo de vergüenza, ella contó que se sometió a las intervenciones quirúrgicas porque estaba convencida de que su nariz no dejaba de crecer.

Mientras justificaba su accionar, comentó al pasar que ella tenía cara de oso hormiguero. Por lo menos, antes de enfrentarse al bisturí. Rozando la indignación, tanto Jey Mammon como Silvina Escudero, panelista del programa, saltaron a refutar esa visión.

Mónica Ayos compartió una extraña costumbre durante su paso por Los Mammones

En un intento de dejarlos tranquilos, Ayos manifestó que, para ella, todo el mundo tiene cara de animal. Al oír esa declaración, al conductor parecieron salirle estrellas disparadas por los ojos y pidió que, por favor, comparara a cada uno de los presentes con su contraparte salvaje. Tan rápido como se lo propusieron, Mónica los enlistó uno por uno.

Primero le tocó a Gabriel Schultz quien se llevó el título de oso panda. Escudero, por su parte, es igual a una tigresa y Martina Soto Pose, a una coneja. Último, pero no por eso menos importante, le tocó el turno a Jey a quien Ayos igualó a un koala. Entretenidos por el truco de la invitada, quisieron saber cómo se ve a ella misma pasadas las cirugías. La respuesta fue dada por la bailarina que, frente a la duda de la actriz, dijo: “Leona”.

Siguiendo con la temática, el conductor decidió hablar de otra particularidad de la entrevistada. “Vos tenés algo por los animales”, disparó, más cómo una afirmación que como una pregunta. Confirmando la declaración, aseguró que su amor es tan grande que -siempre que puede- evita pisar a las cucarachas ya que prefiere “invitarlas” a que se vayan.

“Rescato animales. Una vez llegué a rescatar 25 perros en un día”, reveló. Profundizando en esta característica, agregó: “Yo no puedo ir por la calle mirando perros abandonados porque se me pierde la vida. Voy disfrazada de mis personajes y agarro mis perros y me los llevo”.

Mónica Ayos con la mascota de su hijo instagram

¿Qué hizo con esa cantidad de mascotas? Las depositó a todas en un “hotel de perros” en donde, según explicó, “se le fue todo el sueldo”. Allí estuvieron durante tres años hasta que logró ubicarlos a todos.