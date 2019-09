Danza, música y teatro a beneficio de los chicos

Bocca, en el espectáculo del año pasado Fuente: LA NACION

Julio Bocca presenta una gala solidaria con Elena Roger, bailarines del Colón, del San Martín y más

Para algunas cosas no hay edad ni temporada. Para ser solidario, por ejemplo. Más de diez años después de su retiro de los escenarios, pero en plena actividad como maestro en compañías de danza todo el mundo, Julio Bocca vuelve al Teatro Coliseo de Buenos Aires, en calidad de anfitrión, para ponerse al frente de la Gran Gala por los Niños, un espectáculo a beneficio de Manos en Acción, el Patronato de la Infancia y la fundación que lleva el nombre del exbailarín desde hace más de dos décadas. Este año, lo acompaña un seleccionado de artistas comprometidos con la causa, como sus dos compañeras de ruta Eleonora Cassano y Cecilia Figaredo; bailarines del Teatro Colón (Juan Pablo Ledo y Camila Bocca), el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y el Folklórico Nacional; Elena Roger; la banda Coronados de Gloria (Carrá), y Benjamín Torres (el otro nieto de Lolita que canta). El espectáculo será el miércoles 2 de octubre, a las 20, y las entradas están en venta en el teatro (Marcelo T. de Alvear 1125, desde $ 400) o por Ticketek.

Tramoyas: qué está pasando en la danza clásica y la danza

Histórico: más varones que chicas para el ballet de Canadá

Podría ser una buena respuesta a Lara Spenser, una continuidad del #boysdancetoo, pero es más que eso: un dato histórico. Por primera vez en 60 años, la escuela del Ballet Nacional de Canadá tendrá más egresados varones que mujeres. En 2020 ellos serán dieciséis y ellas, once. La noticia salió de Toronto y dio la vuelta al mundo en las redes pero, claro, fue menos estruendosa que el exabrupto aquel.

Primera vez: un compositor negro estrenará en el Met

Tardó en ocurrir, pero finalmente llegó. The Metropolitan Opera House, de Nueva York, programó, primera vez en sus 136 años de historia un título escrito por un compositor negro. La pieza en cuestión es Fire Shut Up in My Bones, del trompetista de jazz y arreglador Terence Blanchard. El estreno será durante la temporada 2020, pero no tiene todavía una fecha exacta.

Presentación: una misa nueva para el siglo XXI

La escritura de una pieza religiosa -e incluso litúrgica- parecía un auténtico tour de force. Pero el argentino Pedro Chemes lo logró. Fue monseñor Eugenio Guasta quien le dio la idea. El resultado fue la misa El pan compartido, que se editó en CD (Testigo) con otras piezas sacras y dirección de Mariano Moruja. El jueves, a las 20, se presenta en el CCK (Sarmiento 151) esta obra única y necesaria.

Solidaridad: Zubin Mehta sufre por Plácido Domingo

Entre la oleada de denuncias por acaso sexual contra Plácido Domingo hubo también muestras de solidaridad. Una de ellas fue la de Zubin Mehta. En una reciente entrevista para el diario El País, el maestro dijo: "Tengo el corazón roto por la situación que está padeciendo. Es un gran amigo y el mejor cantante de su tiempo. No hay nadie, ni Caruso, que haya logrado tantos éxitos".