El emotivo reencuentro de Luciano Castro con sus hijos tras su internación

Luciano Castro se encuentra enfocado en mejorar su vida, tanto de forma física como mental, por lo que desde su salida de la clínica de rehabilitación en la que pasó poco más de dos semanas internado, lo principal para él fue poder estar cerca de sus tres hijos, Mateo, Esperanza y Fausto.

Este fin de semana el actor fue a uno de los torneos de fútbol de Fausto, su hijo más pequeño, fruto de la relación con Sabrina Rojas. La cuenta de Instagram @gossipeame fue la encargada de compartir la foto del tierno reencuentro que rápidamente se volvió viral en redes sociales. “La noticia. Luciano Castro acompañó a su hijo este fin de semana”, escribió al pie de la imagen Marcia “Pochi” Frisciotti, la dueña de la cuenta de espectáculos.

En la fotografía puede verse a Luciano abrazando a su hijo y llevándole una botella para hidratarse después de un duro entrenamiento. Este gesto conmovió a todos los seguidores del actor, quienes se pusieron felices de que poco a poco pueda comenzar a reconstruir su rutina y relaciones personales.

El encuentro de Luciano Castro con su hijo menor, Fausto (Foto: Redes Sociales)

Las primeras declaraciones de Luciano Castro tras su internación

El lunes, Luciano Castro decidió hablar por primera vez con la prensa sobre su internación. “Estoy bien. Pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad”, dijo en diálogo con A la tarde (América TV).

Respecto a cómo fueron sus días internado, reveló: “Estuve en un lugar donde me ayudaron mucho los profesionales del lugar y los compañeros, que me contuvieron y me ayudaron”. Inmediatamente, el protagonista de Caer (y levantarse), contó cómo se encuentra por estos días: “Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y que más amo, que son mis hijos. Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron, así que es lo más importante”, repitió.

La palabra de Luciano Castro tras su internación

Cuando le preguntaron por Griselda Siciliani, Castro fue contundente: “No tengo más que decirles. ¡Que sigan bien!”. Al volver al piso, los panelistas del ciclo de América dieron detalles sobre su situación actual. “Sigue con tratamiento ambulatorio. Sabrina Rojas se ofreció a acompañarlo y hasta le ofreció la casa”, reveló Luis Bremer.

El motivo de su reciente internación

El 12 de febrero, Luciano ingresó a un centro de asistencia emocional tras la ruptura con Griselda Siciliani. La decisión se dio luego de la masiva viralización de sus audios con una mesera danesa durante su estadía en Madrid y su consecuente separación de la actriz de Envidiosa (Netflix), su pareja hasta ese entonces. Ante la crisis de angustia, el exintegrante de Jugate conmigo optó por una reclusión voluntaria en un establecimiento de acompañamiento grupal.

“Luciano dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor”, contaron en LAM (América TV) a mediados de febrero. Inmediatamente, aclararon que la decisión nació luego de una charla privada entre el actor y su expareja, y que el tratamiento no tendría vínculo con consumos problemáticos o patologías psiquiátricas graves. El objetivo central residía en la revisión psicológica y el aprendizaje de recursos emocionales para modificar patrones de conducta.