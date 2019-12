Iñaki Urlezaga en un ensayo de La Dama de Pique con el Yacobson Ballet de San Petersburgo

¿A quién se le ocurre que un argentino vaya a Rusia para crear una obra en honor a uno de sus próceres de la literatura con motivo de un gran aniversario? Si al principio la pregunta podía sonar retórica y disparatada, a esta altura todas las cartas están sobre la mesa y dan cuenta de una apasionada realidad. Pasado mañana, Iñaki Urlezaga estrenará en San Petersburgo su versión coreográfica de La dama de pique, de Alexander Pushkin, una idea que partió de Andrian Fadeev, director del Yacobson Ballet, y que desde comienzos de este año tiene al exbailarín ocupado en la proeza de homenajear al poeta, novelista y dramaturgo, a 220 años de su nacimiento.

"Es para mí una responsabilidad gigantesca", reconoce Urlezaga, que como intérprete el año pasado se retiró de los escenarios, pero que continúa en actividad con su rol de director y coreógrafo. "Al comprender la inmensa humanidad que tiene la obra, pasa a ser universal y entonces todos hablamos el mismo idioma", dice figuradamente, porque en la realidad él se anima a pronunciar algunas frases en ruso frente a un elenco que maneja poco inglés. "Me habían pedido un ballet dentro de un lenguaje expresivo teatral y eso fue lo que trabajé con los casi setenta bailarines de la compañía, algo honesto y creíble, para reflejar esa Rusia imperial". Para eso -cuenta- fue desde las emociones y sensaciones hacia la técnica, y no al revés, justo en Rusia, cuna de las ejecuciones perfectas. "Eso primero es un shock y después sale el arcoiris, porque terminan encontrando que los pasos están cuando descubren al personaje y no viceversa", observa.

El afiche del estreno de la versión coreográfica de Urlezaga, que será este jueves

Sobre el libro de Pushkin, Iñaki cuenta: "Es una novela corta o un cuento largo, como me gusta decir a mí, de 37 páginas, que Chaikovski, cuando le encargaron la música -tardó 44 días en componerla-, desarrolló de manera mucho más íntima e intensa. Así, la ópera se extendió a tres actos, con una astucia teatral que sinceramente es tan intensa como tremenda".

Casi 70 bailarines participan de esta producción que tiene siete cambios de escenografía Crédito: Gentileza Yacobson Ballet

Uno de los desafíos que Urlezaga tiene entre manos con esta pieza es el manejo de una gran producción que llevó adelante con un equipo experto. En febrero pasado había comenzado a planear la odisea en Milán y ahora, a sus 89 años, Ezio Frigerio lo acompaña en las pruebas de luces, dando indicaciones, imparable, aun cuando ya ha pasado la medianoche. El reconocido escenógrafo diseñó siete cambios para La dama de pique -solo tres de ellos ocurren en el último acto- y la otra parte de la dupla exitosa que conforma con su mujer, Franca Squarciapino, se ocupó del vestuario.

Urlezaga cuenta que trabajó la obra desde las emociones: "después viene lo técnico" Crédito: Gentileza Yacobson Ballet

"Jamás olvidaré que hice Pushkin en Rusia; es un regalo del universo", dice Urlezaga antes de ver los resultados con el público en el Tovstonogov Bolshoi Drama Theatre (más adelante, se verá también en el mítico Bolshoi de Moscú). "No siempre tengo la sensación de tener una pedacito de arte entre mis manos".