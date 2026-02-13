Julio Bocca mostró su apoyo al bailarín que recibió comentarios homofóbicos en el programa de Beto Casella

Durante el mediodía de ayer en Nadie nos para, el programa que Beto Casella conduce en la Rock and Pop de lunes a viernes de 9 a 13, varios integrantes del equipo del periodista realizaron comentarios homofóbicos sobre Valentín Fresno, un bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón. Luego de la respuesta del joven en sus redes sociales, Julio Bocca, el director del cuerpo de baile, usó las redes institucionales para hacer público su apoyo al artista.

Con la mirada fija en la cámara, el célebre bailarín argentino le dedicó unas sentidas palabras a Fresno. Lo hizo desde la cuenta oficial del Ballet Estable del Teatro Colón. “Hola Valentín, quería felicitarte por la respuesta a los mensajes homofóbicos. La verdad fue con mucha altura y con valores que se están perdiendo en el mundo, con respeto y educación”, comenzó. “Además, no solo pensaste en vos sino también en los niños. Gracias por eso. Y somos bailarines, y el ballet también representa a la Argentina en el mundo”, completó en un conciso y contundente video.

Además de las palabras de Bocca, al video lo acompañó un breve texto escrito tanto en español como en inglés: “El ballet argentino nos representa en el mundo. El esfuerzo y la dedicación de Valentín Fresno, bailarín de nuestra compañía, es un ejemplo de ello”.

Los comentarios homofóbicos del equipo de Casella

El miércoles cerca del mediodía, en la sección “La logia del buen gusto”, incluyeron el video que el Teatro Colón publicó el 30 de diciembre de 2025, en donde invitaba a compartir un día con Fresno para conocer cómo se preparaba para la función de El Cascanueces. En esa sección semanal los integrantes del envío hablan sobre lo que consideran “de buen gusto” en distintos contextos de la vida cotidiana y “analizan” distintos casos.

“Un chico de la logia, Valentín Fresno, es un bailarín del Teatro Colón y cuenta su rutina sacrificada. Vamos a verlo”, anunció Casella luego de compartir algunos mensajes de los oyentes. Los insultos homofóbicos no tardaron en llegar. Lejos de frenar la situación, siguieron en la misma tónica y desde el control, pisaron el relato de Fresno con varias frases del fallecido humorista el Doctor Tangalanga. Y después de escucharlo un rato, Casella agregó: “Qué futuro tiene este chico”, En ningún momento repudió las frases de sus compañeros de aire.

La respuesta de Fresno

Ensayo de Cascanueces Carlos Villamayor/Teatro Colón

Lejos de optar por la indiferencia, Fresno usó su cuenta de Instagram para responderle a Casella y a su equipo y compartir una reflexión. “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras. Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos”, señaló.

“Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista. Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ´putos´”. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”, completó.

El posteo, que incluyó el fragmento del programa en donde lo atacaron por su condición sexual, recibió más de 1200 likes y 500 comentarios, en su gran mayoría de apoyo. “Patético”, escribió el periodista Ángel de Brito solidarizándose con el bailarín.



