Toda la danza en el FIBA 2020

Barroco en Barracas Crédito: FIFA

Laura Chertkoff SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 19:21

En las calles, sobre escaleras y en teatros a la italiana. Estrenos producidos para este fin y obras revisitadas. Danza pura y dura y otra que atraviesa las fronteras del teatro y la tecnología. Esta edición del FIBA está llena de danza y aquí traemos algunas pistas para pensar el recorrido.

De los 530 espectáculos de la presente edición hay 28 que se reconocen con más claridad dentro del campo de la danza. Diez obras nacionales en salas y otras quince en espacios públicos, además de otras tres internacionales. Con un punto en común: varias de ellas están atravesadas por preguntas transversales acerca de los géneros, la diversidad y la inclusión.

De las 10 obras nacionales que se verán en los teatros, la mayoría ya fue estrenada anteriormente. Pero hay dos de ellas que se tratan directamente de versiones revisitadas. Es el caso de WATT, a la que Leticia Mazur regresa 16 años después. Y Doblar mujer por línea de puntos, que marca el reencuentro de Margarita Bali y Gabriela Prado con la propuesta original de 1995. Otros reestrenos fueron parte de la temporada 2019 y regresan para darle al público una nueva oportunidad de verlos. Es el caso de la intervención coreográfica Barroco en Barracas, las novias del templo escondido, dirigida por Andrea Castelli. El recorrido inspirado en el dolor y la muerte de Felicitas Guerrero se despliega en la arquitectura de un templo deshabitado, coincidiendo una de las funciones programadas por el FIBA con el triste aniversario de aquel femicidio en 1872.

La naturaleza aparece como temática de diversas formas con Trampa para fantasmas, de Luciana Acuña y Luis Biasotto, miembros del Grupo Krapp; y en Notas para la montaña, de Quio Binetti y Gustavo Lesgart. Y la voz de los bailarines se oye en Las bailarinas no hablan, de Florencia Werchowsky; y en I Love the Microphone, de Rakhal Herrero y Pablo Chimenti.

Por su parte, la compañía Nacional de Danza Contemporánea también reestrena una obra que la coreógrafa Lisi Estaras creó especialmente para ellos. "En Vernáculos la CNDC tiene un trabajo emocional y físico de gran intensidad que rompe con la cuarta pared y el público, muy conmovido, es invitado a participar", afirma Margarita Fernández, directora de la Compañía.

En una búsqueda emocionalmente opuesta, Ballet Establet, de Silvina Helena Grinberg, habla sobre la búsqueda de identidad y estabilidad de tres bailarines-creadores en la Argentina con su pujanza y avatares, también en el sentido de la ficción virtual. "Por medio de la tecnología construimos personajes que son una mezcla entre máquina y organismo. Las pantallas nos proyectan, intermedian y amplifican. Incluso permiten que una persona pueda remplazar a otra", detalla Grinberg.

Hermafrodita, con Carlos Casella Crédito: FIBA

Un eje transversal sobre género y diversidad atraviesa la programación del FIBA y propone debates, obras y performances que tratarán el tema. De ese modo se conectan dos obras que por lo híbrido de su lenguaje podrían no ser consideradas obras de danza. Pero lo son. Los ex miembros de El Descueve: Carlos Casella y Mayra Bonard se encuentran nuevamente en el escenario, ahora compartiendo la dirección con Alfredo Arias. De ese trinomio surge Hermafrodita, que se basa en las reflexiones de Michael Foucault sobre un caso de hermafrodismo en el siglo XIX. "La obra excede la conferencia performática, con el lenguaje teatral y coreográfico -explica Carlos Casella-. Es un trabajo hipnótico que habla sobre la identidad. Llega en un momento muy indicado, pero no bajamos nuestra opinión personal. Está absolutamente abierto."

Dentro de las obras internacionales atravesadas por este mismo eje, se encuentra Orlando, una ópera inmersiva que combina movimiento consciente con videoinstalación, arquitectura y música en vivo.

Y volviendo a la pregunta por la identidad, entre las obras internacionales se encuentran Yellow Towel, de Dana Michel; y Gala, con idea de Jérôme Bel y la participación de artistas nacionales.

Las bailarinas no hablan Crédito: FIBA

Ciudanza en calles y parques.

Aunque regresen todos los años, los festivales de danza site-especific siempre cambian con la geografía urbana, la interacción con los transeúntes y el momento presente.

"Todas las ediciones de Ciudanza son diferentes porque tienen programaciones y sitios urbanos distintos -sostiene Brenda Angiel, directora artística de Ciudanza-. Esta es la undécima edición y la segunda dentro del FIBA, manteniendo su independencia de propuesta". La articulación entre los festivales fue más allá esta vez, ya que el director español Igor Calongue, además de presentar su obra en el Centro Cultural 25 de Mayo, realizó uno de los talleres de montaje para el Parque de la Estación.

El viernes 24, a las 19, con el punto de encuentro en las escaleras frente a la ticketera de Diagonal Norte, Liliana Tasso dará Instrucciones para subir una escalera. En Zona soporte, de Juan Cruz Berecoechea, se bailará la necesidad de un dúo.

En ese espacio peatonal, con Entre Obelisco y Tribunales se verá la producción del taller de montaje de Agustina Sario y Matthieu Perpoint que, junto con 25 intérpretes, trabajaron la interlocución con quienes viven esa cuadra de diversas maneras. "Nos preguntamos si veníamos a adornar el lugar o pasaba algo más -recuerda Agustina Sario-. No jugamos de locales. Hay quienes habitan allí en situación de calle y con ellos compartimos un aquí y ahora único. Por eso les ofrecimos un espacio en la coreografía que no quisieron tomar, pero sí les reservamos un lugar para disfrutar entre el público".

En Para iluminar hay que arder, Juan Salvador Giménez Farfán y Noelia Meilerman apagan el fuego en la fuente. Y Cumbia de cámara, de Julia Gómez, sucede en la Plaza de las partituras (espacio verde central de Plaza Lavalle) y promete un final donde no será posible la quietud.

Entre Obelisco y Tribunales Crédito: FIBA

El sábado 25 y domingo 26 todo comenzará a las 18, en el Parque de la Estación, de Balvanera, donde el punto de encuentro será la zona de los juegos. Además del taller de Igor Calonge, con Les Idiots... o la fragilidad del consenso, Cintia Dattoli, se apoyará en procedimientos formales de improvisación para convocar a la versión más idiota de cada intérprete. Florencia Savoia, en Desde adentro, promete que será un excelente día para un exorcismo. Por su parte, Debora Migliani y Andrés Rivas en Dentro de elles nos situarán en un mundo urbano yendo y viniendo del caos al orden. Y Bárbara Pebé dará una clase magistral sobre una teoría infalible para el éxito o Algo semejante.

En simultáneo, el sábado y domingo, desde las 18, en el Paseo del Bajo cerca de avenida Huergo 140, Inés Armas presentará Inocencia artificial (IA) sobre la comunicación y la empatía más allá de lo humano. En tanto, Mariana Chiliutti, en ¡Pará!, dirige a la compañía de Danza sin fronteras e invita a sentir y pensar las diferencias de otra manera; mientras que Efraín Rada recorre mundos tangibles y crudos, imaginarios y sensibles, propios y ajenos junto a El caminante, el azar y un retrato.

Por su parte, Adriana Barenstein propondrá en Anticuerpos un sistema performático donde se constituye un lugar en la materialidad de los cuerpos, los objetos, los sonidos y las imágenes en tensión con el entorno. "Ensayamos desde hace tiempo en diversas escaleras y cuando el espacio es público, se resignifica al ser tocado por los cuerpos -explica Barenstein-. Es que la danza, o tal vez el arte en general puede generar anticuerpos para resistir a la corrosiva presencia de un antígeno producido a través de la disciplina y la concepción autoritaria de lo que debe ser un cuerpo".

El gran cierre será con 50, el trabajo de Gabriela Prado y Jorge Martinez Almirón bailando con técnica de Martha Graham junto una banda de swing y unos micro coches Isseta 300.

Para los curiosos, toda la programación está disponible en www.buenosaires.gob.ar/fiba.

Ballet establet Crédito: FIBA