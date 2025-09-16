Tras el fenómeno de su última visita, Marianela Núñez vuelve al Teatro Colón para protagonizar “Onegin”

Cuando el marcador de seguidores de la cuenta oficial del Ballet del Teatro Colón en Instagram marca hoy los 143 mil seguidores, es decir, 63 mil más que hace quince días cuando Julio Bocca lanzó un desafío utópico, pero todavía muy lejos del millón que ponía como meta, la noticia deja hoy de ser un secreto a voces para confirmarse con todas las letras: en octubre, Marianela Núñez regresará al Teatro Colón para bailar en Onegin, una de sus obras favoritas. De ella, de los bailarines en general y del público, que se entregan todos por igual al drama que escribió Alexander Pushkin en el siglo XIX y magistralmente el coreógrafo John Cranko llevó a la escena convertido en un ballet, hace 60 años.

Las diez funciones programadas para este título, que se vio aquí por última vez en 2022, comenzarán el viernes 3 y contarán con diferentes repartos. Por ejemplo, la noche del estreno, los roles principales correrán por cuenta de Ciro Mansilla –solista argentino del Ballet Stuttgart, donde Cranko creó esta obra en 1965– y Natalia Pelayo, del Ballet Estable. Restan aún confirmarse las fechas del resto de los repartos.

Este año, Marianela Núñez interpretó a Tatiana en Covent Garden; volverá a hacerlo en el Teatro Colón, como en 2016 Andrej Uspenski

Tras generar un fervor popular dentro y fuera de la sala en sus presentaciones de Don Quijote, en agosto pasado, la bailarina del Royal Ballet de Londres regresará apenas dos meses más tarde para bailar esta historia de amor no correspondido, el viernes 10 y el domingo 12 de octubre, con Jakob Feyferlik como partenaire. Las entradas estarán a la venta a partir del martes 16, al mediodía, con el mismo valor que el resto de las funciones: entre $9500 y $98 mil las plateas.

“No llegamos al millón de seguidores –reconoció Bocca en el posteo de Instagram con el que dio la noticia–. Pensé que al Ballet del Teatro Colón la gente lo seguía más, como a la Selección Argentina, pero tenemos que hacer un muy intenso trabajo para que eso pase. Quería avisarles que Marianela vendrá a bailar con Jakob, primer bailarín del Munich Ballet. Las funciones de ellos son el 10 y 12 de octubre. Muchas gracias y sígannos".

Núñez ya interpretó en Buenos Aires, de manera superlativa, el rol de Tatiana. Fue en 2016, de hecho, su primer ballet completo sobre el escenario del Teatro Colón. Una década más tarde, con la madurez y las sucesivas reinterpretaciones, Convent Garden la ovacionó de pie hace unos meses, con Roberto Bolle.