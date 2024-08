Quién es Valentino Merlo, el joven de 15 años que deslumbra a todos con su canto

Escuchar

Para muchos las redes sociales son un universo desconocido y hasta incierto, pero para otros puede ser la vía para que el mundo conozca su talento. Hace más de 15 años, un productor descubrió a Justin Bieber gracias a sus videos en YouTube y ahora, hace unos meses, Valentino Merlo, un rosarino de 15 años, se volvió viral por cantar en una pileta con el apoyo de su abuela. Hoy el joven músico es toda una sensación: tiene más de 500 mil seguidores en Instagram, fue reconocido por Ángel Di María y Franco Colapinto y sus canciones son furor en todas las plataformas.

Valentino Merlo, el rosarino de 15 años que causa furor con su música (Foto: Captura de video)

Valentino Merlo es uno de los cantantes del momento. Nació en Rosario y empezó a cantar cuando tenía solo siete años. En una entrevista con Flor Sciangula reveló cómo su familia descubrió su talento. Un día estaba cantando “Cactus” de Abel Pintos en la escalera de la casa de una de sus abuelas cuando su otra abuela lo escuchó y quedó sorprendida con su talento. “Vamos a canto”, le dijo y fueron ellas quienes le pagaron sus primeras clases para que pudiera estudiar y formarse.

El rosarino creció envuelto en la música, con distintas presentaciones en eventos, hasta que de un día para el otro su vida cambió completamente. El año pasado, cuando tenía 14 años, circuló en redes sociales un video suyo que se grabó mientras cantaba en una pileta. Rápidamente, se volvió viral y todos empezaron a preguntarse quién era el pequeño niño con ese gran talento. Solo instantes bastaron para que se convirtiera en toda una revelación.

Esta semana, Merlo estuvo en Nadie dice nada (Luzu TV) y además de cantar, rememoró aquel video que lo hizo viral. Contó que fue durante una clase de aqua gym en el evento de cierre de temporada en una pileta a la que asistía. “Mi abuela Aurora me dice ‘¿estás para cantar ahí un tema ahí con el parlante y el micrófono?’”, contó el músico. Primero le dijo que no, que prefería estar alejado; no obstante, al final, siguió su consejo y se animó a presentarse delante de todos los invitados. Y bien que lo hizo.

De un día para el otro, el video de su presentación se volvió viral y hasta llegó a manos de Ángel Di María, quien celebró el talento de otro rosarino y le envió un mensaje que decía: “Vi tu video cantando y la verdad que espectacular. Te deseo lo mejor en tu vida y que nunca bajes los brazos y luches por tus sueños”.

En solo un año, Valentino se convirtió en una joven estrella en ascenso. Con el apoyo incondicional de su familia empezó a organizar distintas presentaciones y trabajar codo a codo con su hermano mayor, de 20 años, quien compone las canciones. Los videoclips de sus temas “Si no estas” y “Loco” superaron el millón de reproducciones en YouTube, mientras que el de “Tu otra mitad”, suma 12 millones de reproducciones.

En mayo, Merlo lanzó junto a The la Planta una versión de cumbia de “Hoy” la canción de Gloria Esefan y se convirtió en uno de los temas del momento. El video tuvo más de 100 millones de reproducciones en YouTube y actualmente encabeza el Top 100 de videos más populares en la Argentina de dicha plataforma. Además, hizo varias colaboraciones con otros artistas, la más reciente es “Angelito” con Nico Hernández.

El joven artista recibió un importante apoyo de personalidades del medio. En mayo, lanzó “Tu foto” junto a Q’ lokura y en junio Luck Ra lo invitó a cantar con él en su show. A su vez, así como Ángel Di María reconoció su talento, en las últimas horas el piloto automovilístico Franco Colapinto, compartió en redes sociales su entrevista en Luzu y expresó: “Cómo la rompe este pibe, un crack total. ¡Qué linda historia! ¡15 años!”.

El piloto automovilístico Franco Colapinto se deslumbró con el talento de Valentino (Foto: Instagram @francolapinto)

La música del artista rosarino suena a lo largo y ancho del país. Si uno escucha las primeras estrofas de su canción “Hoy”, sabrá que es él: “Tengo marcado en el pecho, todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí, tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí...”. Su voz y su forma de entonar las estrofas son recibidas de la mejor manera por el público, lo cual se traduce en la cantidad de reproducciones que tienen sus videos. El apoyo también se evidencia en las redes sociales: en su cuenta de Instagram supera el medio millón de seguidores, en TikTok acumula casi dos millones de “Me Gusta” y en YouTube suma 175 mil suscriptores. Con solo 15 años, Valentino Merlo causa furor con sus interpretaciones, y queda claro que esto es solo el comienzo.

