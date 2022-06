De hotelero a músico: la rompió en La Voz Argentina y le dedicó el tema a su hijo a quien tiene lejos

El escenario de la La Voz Argentina (Telefe) fue testigo, a lo largo de estos últimos años, de un centenar de talentosos artistas. Algunos más amateurs que otros pero cada uno con más pasión que el anterior, todos se pararon frente a las luces y a las cámaras con ansias de triunfar. Sin embargo, no en todos los casos lo lograron, no tanto por un tema de talento, sino porque tienen una audiencia muy difícil de impresionar. Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricardo Montaner y Mau y Ricky son cinco de los nombres más destacados del ambiente musical latino actual y, por ende, hace falta mucho para poder impresionarlos. En la noche del martes, un participante no solo logró conquistarlos, sino que dejó a todos con la boca abierta.

De hotelero a músico: se presentó en La Voz Argentina y deslumbró a todo el jurado

Luego de cada audición a ciegas, los coaches suelen recalcar que los nervios pueden llegar a sacar lo peor de quienes se animan a audicionar. No solo su presencia puede resultar intimidante -ya que son los ídolos de muchos de quienes asisten al programa- sino que a esta se le suma la presión de cantar en uno de los programas más vistos de la programación actual y, en muchos casos, el miedo de subirse a un escenario para cantar en vivo por primera vez.

Es por eso que los cinco músicos deben escuchar más allá de esos minúsculos errores para poder decidir si eligen o no a un concursante. Pero Francisco Escudero, un joven de 25 años oriundo de Mendoza, fue la excepción. Su historia de vida logró sacarle lágrimas a más de un televidente y, gracias a su voz, pudo conmocionar al exigente jurado.

Francisco Escudero, el participante de La Voz Argentina, logró que se dieran vuelta las cuatro sillas captura de video

“Soy músico, hasta hace poco estaba trabajando en un hotel, pero renuncié hace poco para poder perseguir este sueño”, expresó durante la presentación previa a pararse sobre las tablas. Y, sobre su objetivo al anotarse en el reconocido reality musical, explicó que su deseo es poder llegar a ser profesional y así llegar a dedicarse por completo a lo que realmente ama. “La música es lo más importante, no podría hacer nada si no la tuviera”, manifestó.

En los segundos previos a realizar su audición, reveló: “Esto se lo dedico a mi hijo. Él tiene cinco años y vive en Bolivia. Está bastante lejos y es complicado acortar esa distancia. El hecho de dedicarme a la música es un sueño para poder acercarme a él. Abrazarlo y poder vivir con él”.

Francisco Escudero dejó sin palabras al jurado de La Voz Argentina captura de video

Sin un gramo de nervios y con los ojos cerrados para sentir a fondo la melodía, entonó “Soltar” de Dante Spinetta. Bastaron apenas un par de estrofas para que Mau y Ricky se dieran vuelta. Pero la competencia no sería fácil para los autores de “Llorar y llorar” ya que siguieron sus pasos Ricardo Montaner, Lali Espósito y, finalmente, Soledad Pastorutti.

Una vez terminado su espectáculo, los coaches se enfrentaron para ver con qué equipo se iría. No obstante, primero le dedicaron profundas palabras de admiración. “Eres una caja de sorpresas. Tu canción empezó y nos empezamos a mirar. Fuiste desarrollando, no abusaste de tu potencial. Hiciste dos o tres cosas que para uno que canta nos llama mucho la atención. Sutil y casi sin intentarlo”, expresó Montaner, emocionado, mientras sus colegas asentían al darle la razón.

Ricardo Montaner le dedicó unas emotivas palabras al participante de La Voz Argentina captura de video

Tras pedirle que entonara otra canción y dedicarle un caluroso aplauso, llegó el momento en el que tenía que elegir de qué grupo sería parte. Feliz por las palabras recibidas y muy decidido, Escudero anunció que se iría con Mau y Ricky.