Las 4 sillas de La Voz Argentina se giraron sin tocar el botón: cuál es el emocionante motivo detrás

En el último capítulo de La Voz Argentina (Telefe) sucedió algo inédito cuando se presentó un participante al escenario con su guitarra: las cuatros sillas se dieron automáticamente vuelta antes de que el cantante comenzara a hacer su interpretación. Varios pensaron que era algún error técnico o de edición, pero no. El artista en cuestión es el salteño Hugo Ruiz Romero, quien interpretó Tonada de un viejo amor de frente a los coaches Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Mau y Ricky, y Ricardo Montaner. Tras la impecable presentación y la sorpresa del público, la cantante pop explicó qué sucedió con este participante y la historia de una segunda oportunidad conmovió a todos.

“Yo empecé con esto desde pequeño porque en casa se escuchaba mucha música. Mi papá y mi mamá eran asiduos a escuchar y comprar discografías, y ahí se iba nutriendo el oído”, relató Hugo Romero, quien aprendió a tocar la guitarra a los 14 años mirando cómo tocaba el papá de su amigo.

Antes de tocar las primeras notas de la zamba, las sillas de los jurados se dieron vuelta automáticamente para sorpresa de todos los presentes. La encargada de romper el silencio fue Lali Espósito, ya que el participante aparecía como que había quedado en su equipo: “Es un momento especial este. Están todos sorprendidos acá como en un silencio, imagino que en casa también”, introdujo la cantante pop, y rememoró: “Para quienes nos hayan acompañado el año pasado en La Voz, él es Hugo, él pasó esta instancia por eso está marcado que es de mi team porque yo lo había elegido en su momento” y tras estas palabras se dirigió al escenario para explicar la situación con detalles.

El emotivo momento en La voz argentina: las 4 sillas se dieron vuelta sin tocar ningún botón

“No pude seguir porque me enfermé de Covid. Aparentemente era pasajero, pero después fui empeorando hasta que caí internado y no pude seguir. Estuve en terapia intermedia con asistencia de oxígeno, la verdad que muy heavy”, le explicó Hugo a Marley en la antesala al show. “Me pude recuperar, me llevó 6 o 7 meses y para la parte vocal un poco más”, indicó el cantante salteño.

Hugo Ruiz Romero relata cómo le afectó el covid cuando estaba por participar en La Voz Argentina durante el 2021 telefe

Por su parte, Lali habló sobre el participante desde el escenario: “Hugo no pudo seguir en el programa después de haber sido elegido”, señaló la compositora de Disciplina y continuó: “Cuando uno canta utiliza la respiración, los pulmones, o sea es un bicho que te puede quitar, en tu caso, lo más preciado de tu vida. Así que tiene el doble de mérito que estás acá Hugo porque encima la rompiste cantando”, concluyó la artista para el aplauso de todo el público al enterarse de la historia de superación.

“Hay que volver a felicitarlo porque además la seguís peleando porque seguís ahí confiando en vos y en todo lo que diste”, alentó Soledad Pastorutti al participante que se mostraba contento ante la devolución y la bienvenida de los coaches a la competencia de canto que no pudo continuar el año pasado.

Lali Espósito le agradeció también a la producción de La Voz Argentina por haberle dado una segunda oportunidad a este participante, ya que siempre lo tuvieron en cuenta entre tantos candidatos a pasar por el reality musical. “El destino me trajo otra vez hasta acá y capaz que era para tomar un impulsito”, concluyó Hugo Ruiz Romero, quien estará en el equipo de Lali e intentará ser protagonista del show luego de superar un complicado cuadro de coronavirus.