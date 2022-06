La Voz Argentina: un participante invitó a Marley a bailar al escenario y llovieron los memes

Apenas unos minutos después de comenzar, la edición del jueves de La Voz Argentina (Telefe) se convirtió en una fiesta. Con una voz potente que retumbaba en el estudio y la audiencia que gritaba con cada paso de baile que realizaba sobre el escenario, Renato Barbieri logró ganarse el estatus de estrella. Gracias a su increíble interpretación de “Cheques” de Luis Alberto Spinetta, el joven se consagró como uno de los preferidos de la noche. Sin embargo, unos segundos tras el final de su presentación, un impensado suceso se robó toda la atención tanto de la audiencia como de los jueces: Marley se subió al escenario y comenzó a bailar.

Son muchas las personas que pasan por el escenario de La Voz Argentina y, cada una de ellas, brilla frente a las cámaras por un motivo diferente. Allí arriba, expuestos ante la mirada atenta no solo de los cinco coaches sino también de la audiencia, la esencia de cada artista sale a relucir. Aunque a veces cuesta más que los concursantes entren en confianza y demuestren todo su potencial, este no fue el caso de Renato.

Solo bastó que pusiera un pie sobre las tablas para que su personalidad, que pareció algo tímida en la presentación previa, se transformara por completo. Saltó, pateó, movió los brazos y hasta interactuó con la audiencia mientras le rendía homenaje a una de las canciones más populares del “Flaco” Spinetta. Gracias a su voz casi ronca y grave que contrastaba a la perfección con los altos agudos que alcanzaba en cada estribillo, entretuvo tanto el público que se encontraba en el estudio de grabación como las celebridades, quienes disfrutaron cada segundo.

De forma casi inmediata, Lali Espósito presionó el botón para que se girara la silla seguida por Mau y Ricky. La siguiente fue Soledad Pastorutti, quien lo hizo al mismo tiempo que revoleaba la pierna por los aires. Ni bien se dieron vuelta quedaron completamente inmersos en el show que se desarrollaba frente a sus ojos. Desde lejos, se notaba que el joven había nacido para dar espectáculos y que, al hacerlo, su energía se volvía totalmente contagiosa.

No obstante, en cuanto terminó de cantar, Ricardo Montaner -quien fue el último en girar para sumar a Renato a su equipo- no pudo contenerse y realizó una inesperada observación. “Como bailas me recuerda a Marley”, señaló, en referencia a quien es conocido por muchas habilidades pero, entre ellas, no se destacan el buen ritmo y la coordinación.

Entre ofendido y divertido, Renato replicó: “Perdón Ricardo pero con ese comentario ya perdiste”. Sin embargo, el autor de “Bésame” no se dejó amedrentar y, para redoblar la apuesta, invitó al conductor de la competencia de canto a que se subiera al escenario a bailar. Desfachatado como siempre, Marley no dudó en hacerlo y comenzó a mover brazos y piernas mientras el competidor repetía algunas estrofas de la canción al tiempo que giraba a su alrededor.

Las carcajadas no tardaron en invadir el lugar y todos los coaches comenzaron a exclamar, aplaudir y vitorear al poco experimentado bailarín. “Así hizo treinta años de carrera”, chicaneó Lali Espósito, seguida por Mau y Ricky quienes destacaron: “Así se gana un Martín Fierro”.

Los fans del programa, quienes miraban desde sus casas, corrieron a las redes sociales para invadirlas con memes sobre el insólito, pero extremadamente cómico momento. Lejos de avergonzarse, Marley hizo lo propio y compartió varias fotos de la bizarra escena en su propio perfil de Twitter.

