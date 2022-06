Los Simpson se hicieron presentes en La Voz Argentina: la imitación de Lali Espósito que hizo reír a todos

Los coaches de La voz argentina (Telefe) continúan en su búsqueda de nuevos talentos para sus equipos en el certamen de canto. La competencia por parte de los participantes llegó a los jueces, quienes se pelean cuando tienen algún talento en bruto frente a sus ojos. La rivalidad entre Lali Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Soledad Pastorutti aumentó porque con un botón pueden bloquear a un colega a la hora de que un artista elija un equipo. En el capítulo de este jueves, la cantante de folklore quería saber quién la había bloqueado y Lali, de manera espontánea, imitó un emblemático capítulo de Los Simpson.

Lali Espósito

Cuando Nuria Dutour, nacida en Villa de Voto, comenzó a entonar Love Again de Dua Lipa, llamó la atención de los oídos de los coaches y, cuando la canción le exigió la voz, Montaner, Pastorutti y Espósito dieron vuelta su silla.

Sin embargo, apenas giró, el cantante venezolano decidió bloquear a “La Sole”. “¡No! ¿Quién fue?”, exclamó la Sole y se dirigió a la participante: “Mirá, te voy a decir así las cosas: nos dimos vuelta tres equipos y yo no puedo tenerte conmigo porque alguien me bloqueó”. “Yo no fui, Soledad”, dijo Lali Espósito en complicidad con el público.

“Yo no fui, yo no fui”, dijo con un cambio en el tono de voz y haciendo referencia al emblemático capítulo de los Simpson, en el que Bart se hace conocido por su frase “Yo no fui” e incluso graba una canción con ese fragmento como estribillo.

La referencia a la emblemática familia amarilla recorrió las redes sociales y la imitación se prestó para divertidos memes y mensajes en Twitter: “LALI MUY FAN DE LOS SIMPSON! ¿hay algo mal que haga esta mujer???????? NO”, manifestó la usuaria @l4lidch_. Ricardo Montaner quiso repetir el gesto de Lali, pero sin entender la referencia. “Sin dudas fuiste vos”, lo señaló Soledad Pastorutti, quien manifestó su bronca.

El divertido momento en que Lali imita a Bart Simpson en La Voz Argentina

Con Soledad ya eliminada, Lali y Ricardo se disputaron a la cantante de 31 años con formación lírica en el Teatro Colón. “Ay, Monta nos tenemos que pelear nosotros” le dijo la cantante pop, y Montaner le respondió: “Me parece muy bien”, con una sonrisa irónica al haber bloqueado a la cantante de folklore.

“A partir de la mitad de la canción, ella empezó a desarrollar un poco más la verdadera voz que tiene”, le señaló el venezolano, y agregó: “Espero que vengas a mi equipo porque me hacés falta”. Por su parte, la intérprete de Disciplina le fue sincera: “Cuando empezaste a cantar no me iba a dar vuelta para nada. Estabas desacertada en muchas decisiones y creo que el nervio te hacía estar con poquito aire y, por ende, poquita potencia, pero a partir de la mitad descubrí tu voz y la potencia de tu voz”.

Tras las dos devoluciones, Nuria Dutour decidió unirse al equipo Montaner y, por supuesto, recibió su chaqueta correspondiente.