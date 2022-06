Nació en Texas y conquistó a Lali Espósito en el último segundo de su presentación en La Voz: “Oh my god”

El último episodio de La voz argentina (Telefe) tuvo la participación de la cantante de 18 años, Sofía Brown, nacida en Austin, Texas, pero que desde los siete años vive en Córdoba. La joven hizo cantó Sunday kind of love para el deleite de los coaches, sin embargo, no logró convencer a ninguno hasta el último segundo, en el que Lali Espósito decidió dar vuelta la silla.

Sofía Brown contó su historia antes de subirse al escenario principal y su mezcla de nacionalidades se plasmó en su interpretación. “Mis trenzas me las hago porque me hacen estar conectada con mi lado afroamericano. La verdad que es algo que me hace sentir parte”, explicó la joven haciendo alusión a su exótico look, y además se refirió a lo que le costó presentarse en este concurso de canto: “Fue todo un crecimiento muy personal, para mí fue combatir un montón de cosas para hoy tener la posibilidad de siquiera presentarme a un casting”.

Por su parte, Carolina, su madre, habló de cómo su hija consumía este formato en Estados Unidos: “No tengo un recuerdo de cuando Sofi no estuvo con la música (...) estábamos allá y miraba La Voz y era chiquitita: ‘oh, look at this, look at that’ y de repente pasan los años, estamos en Buenos Aires... acá (en el programa)”.

Nació en Texas y conquistó a Lali en el último segundo: "Oh my god"

En las últimas líneas de su canción, Sofía abrió los ojos para ver si algún coach se daba vuelta y se quedó seria al ver que no. Sin embargo, cuando estaba terminando la interpretación, en el último suspiro, Lali Espósito decidió presionar el botón y fue a buscar a su elegida al escenario. La joven artista rompió en llanto ante el nivel de nerviosismo que manejó hasta el último instante. “Puedo ir solo a abrazarte”, dijo Lali, y ante la llegada de la cantante pop, Sofía expresó: “Oh, my god”.

Lali Espósito eligió a Sofía Brown para su team en el último segundo de la canción.

“La verdad es que lo hiciste tan bien y tenés tanto talento que me daba bronca dejarte afuera de esta oportunidad. De verdad que siento que tenés que estar en este programa”, le señaló la intérprete de Disciplina.

Sofía contó que vive en Villa General Belgrano, pero que nació en Estados Unidos. Cuando la cantante pronunció el lugar de su nacimiento con la tonalidad de un nativo, los coaches empezaron a hablar en inglés. “Yo nací en Parque Patricios”, dijo Lali en tono de broma y pronunciándolo en un inglés básico para la risa de todos. “I’m from Patrick Park”, redobló la apuesta la cantante en complicidad de Mau y Ricky que le seguían el juego. “Al lado de la cancha de Huracán”, explicó la coach denotando que el inglés no es su fuerte.

Tras el divertido momento, Lali le pidió unas clases de inglés a la participante, quien estalló en risas. Por último, ante tanto inglés, los coaches le pidieron que cantara algo en español y Sofía Brown deslumbró a todos con Mafiosa de Nathy Peluso. Ante el ritmo de salsa, Lali Espósito la animó bailando desde su silla y le dio la bienvenida al certamen.