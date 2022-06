Ricardo Montaner apuntó contra Lali Espósito y ella salió al cruce: “No le mientas a la gente”

Lali Espósito siente un gran cariño por la familia Montaner y lo demuestra en cada oportunidad que se le presenta. Y, no cabe duda, de que el sentimiento es recíproco. Desde que comenzaron a trabajar juntos en La Voz Argentina (Telefe), no solo se creó una hermosa amistad entre los cuatro -a la que se suma Soledad Pastorutti- sino que, con el paso de las temporadas, no hizo más que aumentar. Sin embargo, ninguno se olvida que se trata de una competencia y no dudan a la hora de salir al cruce del otro. Un ejemplo claro fue lo vivido en la noche del jueves cuando, tras la presentación de una participante, Lali y Ricardo protagonizaron una picante pelea.

Lali Espósito se cruzó con Ricardo Montaner en la lucha por ganar un participante de La Voz

La Voz Argentina se encuentra en el top de los programas más vistos del momento, no solo por el talento que se derrocha en cada episodio, sino por el carisma y la química que hay entre las celebridades que conforman al equipo de coaches. Es por eso mismo que, en la noche de los Martín Fierro 2022, los cinco músicos se fueron a sus casas con una estatuilla en reconocimiento a su trabajo como el mejor jurado.

Como en todo grupo de amigos, siempre existe esa enemistad juguetona entre algunos de los miembros, la cual se hace notar a través de sarcásticas discusiones y divertidos cruces. En el caso del reality conducido por Marley, quienes ocupan este rol son Lali Espósito y Ricardo Montaner. A lo largo de las temporadas anteriores, quedó claro que ambos son muy competitivos y que no van a dejar que su amistad se interponga en su deseo de consagrarse como los ganadores.

Nuria interpretó una canción de Dua Lipa en su audición para La Voz Argentina captura de vieo

Esta faceta sale a relucir aún más en la primera etapa, la de las audiciones a ciegas, ya que es durante la misma que se conforman los grupos que representarán a cada una de las celebridades. Es en dicha instancia en donde los coaches deben aplicar sus mejores estrategias para consolidar un team de cantantes listos para llegar a la final.

Nuria Dutour, quien interpretó una versión mitad inglés y mitad español de “Love Again” de Dua Lipa, fue considerada como una valiosa sumatoria por Lali, Ricardo Montaner y la Sole. No obstante, esta última quedó fuera ya que uno de sus contrincantes la bloqueó y evitó que la participante pudiese elegirla como mentora.

Ricardo Montaner bloqueó a la Sole en La Voz Argentina captura de vieo

De esta manera, se dio una batalla mano a mano entre la intérprete de “Disciplina” y el aclamado cantautor de baladas. Luego de un picante ida y vuelta, en el que los dos se acusaron entre sí de haber boicoteado a la cantante de “El tren del cielo”, pero sin revelar quien había sido el responsable, se dispusieron a convencer a la participante de que se sumara a sendos equipos. Luego de pensarlo un par de segundos, eligió a Montaner.

A modo de bienvenida, el músico se acercó a darle un abrazo y le entregó una campera que lleva el nombre de su grupo. “Lali dio camperas el año pasado, pero no le sirvió”, chicaneó, en referencia a que perdió contra Pastorutti.

Ricardo Montaner sumó a Nuria a su equipo captura de vieo

No conforme, fue por más y dijo: “Este año me dieron más presupuesto a mi que a Lali, ella se gasta todo en maquillaje. Tiene todo un equipo que viene a hacerle esas cosas”. Sin retroceder, Lali replicó: “Son solo dos personas. No le mientas a la gente Ricardo”. Luego de que el comentario desatara un par de risas, Nuria abandonó el escenario y la noche continuó su curso.