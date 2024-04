El enojo de la madre de Julieta Poggio con un notero por su polémica pregunta

Escuchar

Cada edición de Gran Hermano (Telefe) es única e irrepetible. Los personajes más destacados de la edición 2022 siguen trabajando en medios. Entre ellos, Lucila “La Tora”, quien tiene su propio programa de stream, Daniela y Thiago, que recientemente fueron padres, Alfa y Romina, quienes forman parte de algunos programas y paneles y, sobre todo, Julieta Poggio, que ya formó parte de diversos espectáculos, obras de teatro, videoclips y muchas publicidades.

Julieta Poggio, la finalista de la última edición, fue la encargada de acompañar a los participantes hasta la casa ADRIAN DIAZ BERNINI

En esa misma línea, la hermanita, que salió en tercer lugar de la casa más famosa el año pasado, trabaja activamente en Telefe como panelista de El Debate (Telefe). Además, fue la encargada de recibir a los participantes de esta edición y se rumorea que también ingresará para convivir con los hermanitos, tal como lo hicieron Romina, Alfa y Ariel.

Pero recientemente, durante una entrevista para LAM (América TV), vivió un incómodo momento cuando el cronista Santiago Sposato le recordó uno de los momentos de su paso por el reality que más prefiere obviar. Tratando de indagar sobre la posibilidad de que la modelo entrara a la casa para competir en un Gran Hermano de famosos, el notero le preguntó: “Si volvieras a entrar a la casa como famosa, ¿te expondrías a vivir una situación más escatológica como la que pasó con el almohadón?”.

Haciendo referencia a cuando, durante su estadía en la casa, Julieta, sin querer, manchó un almohadón de una silla de la cocina con heces. El problema es que todos se dieron cuenta, incluso La Tora se ocupó de ir uno por uno preguntando quién había sido y Poggio no se hizo cargo. Cambiando rotundamente de tema y tratando de evitar la pregunta, respondió: “Hay cosas que siendo famosa no haría, como por ejemplo estar con alguien, te cambia la mentalidad lo que pasa desde afuera”.

Luego, Sposato le consultó si le había molestado que Marcos Ginocchio nunca “blanqueara” su relación. Allí, la hermanita reaccionó de mala manera: “Basta, basta con ese tema. Please, cortémosla, yo ya lo superé, ya está. Ustedes supérenlo también”. En ese momento, el cronista insistió y le dijo que “era la primera vez que la veía enojada desde que había salido de la casa”. “Es que basta, ya está, ya hablé del tema, ya lo superé, y estoy un poquito cansada”, respondió cansada del tema.

Luego de hablar un poco sobre su actual proyecto para calmar las aguas, la nota finalizó, pero la situación continuó fuera de cámara. Minutos después, cuando el cronista se liberó, fue Pato Destefani quien lo encaró en off y lo cuestionó por las preguntas hirientes que le hizo a su hija. En un video que se viralizó en redes sociales, se ve a la mamá de Julieta Poggio enojada con Santiago Sposato: “La verdad sos un pelotudo. ¿Y sabés qué? Te merecés que nunca más Julieta te dé una nota. Primero, porque sabés que eso es algo incomprobable y es algo que la puede afectar, innecesario. A mí no me llamás nunca más, jamás”.

Más tarde, y luego de que todo este escándalo fuera reproducido en LAM, la madre de Poggio, quien también oficia de representante, volvió a expresarse en contra del cronista pero, esta vez, en sus redes sociales. “Dejá de inventar cosas sin ninguna prueba porque sos un papelón”, le escribió tras decirle que era un “sin códigos y mal vibroso”, en referencia a los dichos del notero que indicaban que Julieta le quería sacarle trabajos a Coty Romero, otra exparticipante de Gran Hermano 2022.