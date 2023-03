Julieta Poggio y Marcos Ginocchio enfrentaron los rumores de romance en Gran Hermano y revelaron lo que todos se preguntaban

escuchar

Gran Hermano (Telefe) llegó a su fin - al menos por los próximos meses, ya que se confirmó una nueva edición - y algunas incógnitas de lo que sucedió dentro de la casa comenzaron a revelarse. Una cuestión central fue el romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, con el que tanto fantasearon los seguidores del reality. Ahora, con los dos jugadores afuera de la casa, se pudo hacer la pregunta del millón: ¿qué pasó entre ellos?

El martes hubo debate en Telefe con los tres finalistas y en un momento compartieron tapes con diversas escenas protagonizadas por Julieta y Marcos. “¡Como todo puede cambiar en cámara lenta y con música!”, advirtió Poggio, aunque no sonó del todo convincente para los analistas. En ese contexto aprovecharon para compartir la frase de la discordia que tanta confusión generó durante el programa: “Julieta dijo algo y nadie sabe qué dijo”, advirtió Robertito Funes Ugarte, el conductor.

Marcos, el ganador de Gran Hermano estuvo en el debate (Foto: Captura / Telefe)

Tras ver las imágenes, la ganadora del tercer puesto sostuvo que era “muy fuerte”, mientras enfocaban a Lucca Bardelli, su novio. “Mirame a los ojos y seme sincera...”, arrancó el moderador, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera preguntar: “el mozo”, aunque dio la razón en que podía prestarse a confusión. Incluso Nacho Castañares quiso darle una mano, con una mentira piadosa. “Tiene un problema con la “R” que nos fuimos dando cuenta a medida que fue pasando el tiempo”, dijo en broma.

“Digamos que sí, para que todos se pongan contentos, ‘hermoso, dije hermoso’”, remató Julieta como para dar por finalizada la discusión. Además, también le preguntaron a Marcos sobre lo que escuchó. Reconoció que primero entendió “sos hermoso”, por eso repreguntó y después entendió: “sos el mozo”. A su vez, más adelante agregó: “No había entendido que me lo había dicho por eso, sentía que era como mi amiga, como que me decía eso”.

Gran Hermano: Julieta y Marcos vieron la escena de la discordia (Foto: Captura / Telefe)

A su vez, “el primo” sorteó a los analistas que intentaban que revelara algo más, incluso en escenarios hipotéticos, pero él se mantuvo firme al decir que ella era su amiga y que incluso veía que quería mucho a Lucca, quien también estaba en la tribuna y no pudo ocultarse de las cámaras. “No se entiende y se pudo haber interpretado - reconoció el novio de Julieta - pero igual no tengo problema, por más que hubiera dicho hermoso o el mozo, sé que estamos enamorados, tenemos una relación hermosa y no me afecta nada eso”.

