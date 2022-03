De María Valenzuela a Virginia Gallardo, las famosas que denunciaron mala praxis

“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer”, expresó María Valenzuela en un video que compartió en las últimas horas en su cuenta de Instagram. De esta forma, la actriz explicó que, debido a este caso de mala praxis, como ella mismo lo definió, actualmente pesa 35 kilos. Esta denuncia pública la realizó con el fin de conocer el paradero del odontólogo que la atendió. Su testimonio causó una gran repercusión dado su preocupante estado de salud.

Con este desesperado pedido, la actriz indicó que no se quiere morir, ya que le queda mucho por vivir. Según la Real Academia Española (RAE), la mala praxis es la “actuación profesional negligente o con inobservancia de la normativa legal aplicable o los deberes propios del oficio o profesión”. En este sentido, los casos de este accionar por parte de médicos -o de quienes dicen serlo- son de un número elevado.

El drama de María Valenzuela con un odontólogo

Si bien hay muchos de estos ejemplos que no adquieren conocimiento público, otros tantos sí, sobre todo cuando se trató de famosos. Algunos de ellos estuvieron al borde de la muerte por operaciones que los dejaron en graves estados de salud.

La lucha de Silvina Luna

Desde 2011, la exparticipante de Gran Hermano Silvia Luna acudió a las oficinas del entonces reconocido Dr. Aníbal Lotocki para realizarse una cirugía de aumento del tamaño de los glúteos. En principio, se mostró conforme por los resultados estéticos, pero tiempo después, su salud comenzó a sentir las consecuencias. En 2014, debió ser internada por insuficiencia renal e hipercalcemia.

Silvina Luna sufre de problemas en los riñones (Fuente Instagram)

Fue en aquel entonces que supo que Lotocki le había colocado, sin su consentimiento, metil metacrilato en la zona. Este material está prohibido para este tipo de cirugías. Desde ese momento, la actriz lucha por su salud y debió pasar diversas intervenciones debido al mal funcionamiento de sus riñones. La modelo formó parte de las denunciantes contra el doctor, quien fue condenado a cuatro años de prisión.

Virginia Gallardo y los dolores constantes

Al igual que su colega, Silvina Luna, la panelista de Intrusos (América) Virginia Gallardo se realizó una cirugía estética con Lotocki, en 2010, para aumentar sus glúteos. En esa operación, también le colocaron metil metacrilato. A seis meses de la intervención, comenzó a tener diferentes lesiones, como desgarros.

Virginia Gallardo se realizó un aumento de glúteos (Fuente Instagram)

“Pasaron once años y sigo teniendo dolores. Sé que voy a convivir con ese dolor toda mi vida”, expresó en 2021 en Intrusos (América). No obstante, ella no fue parte de las denunciantes contra el médico, ya que indicó que priorizó su salud mental.

Gabriela Trenchi, al borde de la muerte

El 7 de agosto de 2015, Gabriela Trenchi comenzó su batalla judicial contra Lotocki. Luego de ser operada en sus consultorios, la empresaria de la moda debió ser internada y lo estuvo por cuatro meses. Sufrió de hipocalcemia, parálisis y el Síndrome de Guillain-Barré, enfermedad en la que el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios.

Gabriela Trenchi estuvo a punto de morir (Fuente captura)

Tras estar al borde de la muerte, actualmente sufre parálisis facial, osteoporosis y está bajo tratamiento psiquiátrico. Los dolores en su cuerpo son constantes, ya que también le introdujeron la sustancia no aprobada para este tipo de intervenciones.

El duro relato de Matilda Blanco

En 2022, por primera vez, Matilda Blanco habló sobre el padecimiento que vive desde el momento en que decidió hacerse una cirugía para sacarse grasa de la zona del abdomen. “La persona que me lo hizo decidió no cerrar la pared abdominal”, contó en el ciclo A la tarde (América).

Matilda Blanco habló por primera vez de su experiencia (Fuente Instagram)

Además, la crítica de moda señaló que en aquel entonces también le hicieron una liposucción en una de sus piernas, sin su autorización. Esto le causó consecuencias en su movilidad y, desde entonces, debe tomar una medicación por el resto de su vida.

El calvario de Mariana Farjat

En 2016, tras su gran popularidad por haber participado en la casa de Gran Hermano (América) Mariana decidió hacerse una cirugía estética en su nariz. A pesar de mostrarse feliz con su nuevo aspecto, seis años después de la intervención habló del calvario que sufre.

Marian Farjat contó en Instagram que le hicieron mal una cirugía plástica Instagram

“No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía”, indicó en un desesperante video en su cuenta de Instagram. La ex Gran Hermano, según contó, se encuentra en una proceso de investigación por lo sucedido en la operación.

Anamá Ferreira y la pérdida de su hermano

Si de mala praxis se trata, Anamá Ferreira no lo vivió en primera persona pero sí muy de cerca. Es que su hermano murió por la negligencia de un profesional.

“La enfermera se equivocó al darle la inyección, había dos pacientes, le dio una a mi hermano, y otra al otro, se equivocó y los dos murieron”, contó la modelo en 2019 en Ph, Podemos Hablar (Telefe). Fue la primera vez que se refirió al tema. Reveló que el hecho ocurrió en Brasil, cuando ella tenía 12 años y su hermano 18.

La modelo contó su terrible pérdida (Fuente Instagram)

Michael Jackson

La salud del rey del pop fue siempre un tema sensible para él y su familia. En primer lugar, las numerosas cirugías en su nariz le provocaron la perdida del cartílago y su estructura nasal había colapsado, lo que le generó problemas respiratorios. Pero su muerte, en 2009, también estuvo rodeada de polémicas, ya que se indica que se trató de un caso de mala praxis.

ARCHIVO - En esta fotografía del 1 de febrero de 1993 el astro pop Michael Jackson durante el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl en Pasadena, California. (Foto AP/Rusty Kennedy, archivo)

El cantante murió en su mansión de Los Ángeles, tras acostarse a dormir. Pero el fallecimiento no se dio naturalmente, sino por una supuesta sobredosis de propofol, medicación que tomaba para descansar. Quién se la suministró aquella noche fue el doctor Conrad Murray, quien es el principal acusado en el juicio por el fallecimiento de Jackson.