Entre lágrimas, Matilda Blanco contó que sufrió mala praxis: “Tengo que tomar medicación de por vida”

Matilda Blanco contó la difícil situación que atraviesa desde hace un tiempo a causa de un mala praxis de la que fue víctima. La asesora de imagen aprovechó un momento en vivo en el programa A la tarde (América) para revelar que una amiga le hizo una mala cirugía plástica en el pasado por la que tiene graves consecuencias en su salud, las cuales perdurarán por el resto de su vida.

En el programa profundizaron acerca de la condena que recibió Aníbal Lotocki por mala praxis en la causa que le iniciaron Silvina Luna y Pamela Sosa, entre otras damnificadas. Por eso invitaron a la médica Mónica Milito para hablar sobre el uso del metacrilato, pero en un momento determinado, Matilda interrumpió para contar su propia experiencia.

Matilda Blanco contó que fue víctima de mala praxis

“Les voy a confesar a todos acá algo. Yo tuve una mala praxis con una cirugía y realmente me fue muy mal con la cirujana y con la aseguradora. Estamos viendo si vamos a volver a lucharlo, a encararlo nuevamente. Me hicieron algo que ya no se hacía más. Gracias a Dios, hoy tengo un médico de mi lado que me está ayudando y que está componiendo lo que esa otra profesional hizo muy mal. Todo es la aseguradora, no podés salir adelante por ningún lado, es terrible. Además de la pericia que indigna, y que uno tiene que vivir”, narró.

Matilda Blanco contó que sufrió mala praxis (Foto: Captura de video)

La conductora del ciclo, Karina Mazzocco, le pidió que contara sobre la cirugía y cuándo había sucedido, y la panelista detalló: “Hace unos cuantos años tenía ganas de sacarme algún rollito, algo que me incomodaba y la persona que me lo hizo decidió no cerrar la pared abdominal, con lo cual a mí se me hizo una hernia”.

En ese sentido, la médica en la sala profundizó sobre que la pared abdominal tiene dos músculos que se llaman rectos abdominales. Entonces, dijo, cuando se saca el sobre tejido consiste en uno o dos pasos. “En algunos casos solo se saca piel, pero si uno encuentra que los músculos están abiertos deben cerrarlos porque sino esos músculos producen hernias y dolores abdominales”, precisó la profesional.

No obstante, Matilda afirmó que ella “no quería hacer ninguna liposucción en ninguna parte interior de la pierna” pero que la médica lo hizo sin consultarle. “Lipoaspiró linfas, durante seis o siete meses tuve las piernas de un tamaño que no se pueden imaginar. Yo tengo que tomar medicación de por vida”, remarcó.

La asesora de imagen sostuvo que fue víctima de "conejillo de india" Instagram

En esa línea, agradeció por el espacio y sostuvo que contaba su experiencia porque sentía cierta confianza con el equipo para poder hablar de lo sucedido, ahora que podía abrirse más. “La pasé es que la pasé muy mal durante mucho tiempo. Mi abogada, mi amiga, me ayudó un montón. No voy a decir quién era esta profesional porque lo más doloroso es que era bastante amiga mía. Viví una historia tremenda, al menos decirle a las personas que si se quiere operar que se cerciore con cirujanos que realmente tengan una práctica real en esto. Hay gente que te toma de conejillo de india, lo sé porque me pasó, me tomaron por eso”, finalizó.