“Vivo una pesadilla”: el llanto de Marian Farjat por una cirugía estética mal hecha

Marian Farjat se mostró consternada por los resultados de una cirugía estética mal realizada. La joven que surgió de la casa de Gran Hermano contó que hace seis años se hizo una rinoplastia que terminó causándole problemas respiratorios que arrastra hasta ahora.

Luego de su vibrante participación en el reality show que se transmitía por Telefe, la joven se sometió a un cambio físico que en su momento le trajo resultados satisfactorios, pero que se fueron agravando con el correr del tiempo. En Instagram, donde la siguen 1,1 millones de usuarios, la hoy influencer relató las consecuencias de una mala praxis de su cirugía plástica y contó que pese a tener graves consecuencias no puede hacer nada.

“No podía respirar bien, parecía que tenía asma y no tengo”, contó sobre las consecuencias de la operación de nariz que se realizó tras abandonar la casa en 2016. En ese sentido, explicó que tomó cartas en el asunto para saber de qué se trataba. “Llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre, y le conté lo que me pasaba, pero se me rio en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me la tocara más”, narró sobre las palabras de quien habría sido su cirujano.

La influencer se sometió a una rinoplastia en 2016 tras su salida de Gran Hermano TikTok

Además, contó que debido a esta mala cirugía, hoy tiene problemas respiratorios. “No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios, tengo todo perfecto”, sostuvo. “El tema fue la cirugía, no soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que el organismo rechazó porque no deberían estar ahí”, manifestó sobre lo que estaría causando la molestia.

Por otra parte, afirmó que debido a la mala praxis de la que fue objeto tuvo que recurrir a otros especialistas para que la revisaran. “Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron, pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace seis años que vivo una pesadilla”, añadió.

Finalmente, la influencer advirtió que si bien su caso podría denunciarlo judicialmente, por ahora no está muy convencida de hacerlo, ya que no tendría ninguna solución a su problema respiratorio. “Es cierto que puedo iniciar acciones legales pero así y todo, ¿quién me arregla el daño hecho?”, dijo.

La joven se hizo conocida por su participación en Gran Hermano 2016 Instagram @marianfarjat_fans

En 2010, Silvina Luna contó que tomó una decisión que le cambiaría la vida: se sometió a una cirugía estética y recurrió a la ayuda del médico Aníbal Lotocki, quien le hizo una liposucción y mezcló su grasa con metacrilato para inyectársela en los glúteos. Tres años después, sus problemas de salud comenzaron y el calvario para la modelo, que acabó denunciando al cirujano en un proceso judicial que aun continúa.

Según relató Marian, tras someterse a esta cirugía se encontró con la actriz quien le dio un consejo sobre las cirugías estéticas. “Me dijo que nunca me opere porque te podían arruinar la vida, pero yo no le di bola. Era chica”, aseveró.