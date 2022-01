De qué enfermedad murió Martín Carrizo, el hermano de Caramelito

El baterista Martín Carrizo, hermano de Cecilia “Caramelito” Carrizo, murió este martes por la madrugada a los 50 años. El músico había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2017. Su hermana fue la encargada de dar la triste noticia a través de sus redes sociales: “Decime, por favor, por dónde sigo”, escribió la panelista de A la tarde (América) en Instagram.

Martín, que acompañó con su talento a grandes exponentes del rock nacional como Gustavo Cerati o el Indio Solari, supo que tenía ELA hace poco más de cuatro años y, desde aquel momento, comenzó una ardua búsqueda de tratamientos para intentar ralentizar el avance de la enfermedad. En sus redes sociales, el músico fue narrando el día a día del progreso de sus tratamientos y supo generar un estrecho vínculo con sus seguidores.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa y rápidamente progresiva del sistema nervioso. Mayormente, afecta a personas de 40 a 70 años y se caracteriza por una pérdida gradual de las neuronas motoras superiores e inferiores. Si estas se dañan los músculos no reciben más los estímulos, se debilitan y se atrofian.

De esta manera, las motoneuronas, que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren. A medida que avanza, las personas con ELA pierden la independencia de su movilidad e, incluso, sufren problemas para hablar, respirar y alimentarse.

Desde que conoció el diagnóstico, Martín y su familia encabezaron una campaña para recaudar 6 millones de pesos con la esperanza de que pudiera realizar un novedoso tratamiento en Estados Unidos, para así poder mejorar su calidad de vida. El músico logró viajar y comenzar con el método, pero a los pocos meses debió interrumpirla y se tuvo que volver a la Argentina por no poder continuar afrontando los altos costos de esta terapia.

En aquel momento, explicó a través de su cuenta de Instagram: “Hola amigos, hace tres meses estoy nuevamente en Argentina. Ya no voy a poder volver a Estados Unidos; es imposible poder pagar ese tratamiento. Siento que debo ir por otro lado, aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida para seguir peleando desde mi casa”.

Luego de muchos esfuerzo por conseguir el dinero, Martín y su familia no pudieron costear el valor del tratamiento contra la ELA en Estados Unidos Instagram: @martincarrizorock

A lo largo de los meses siguientes, el baterista que integró el grupo A. N. I. M. A. L. entre 1992 y 1997, fue compartiendo a través de su cuenta los momentos más notables de su tratamiento. Más allá de las dificultades económicas que enfrentó para costear su tratamiento, que lo llevó hasta a vender sus instrumentos, Martín nunca bajó los brazos. “Si me encuentro escribiendo esto para todos es por que soy un cabeza dura y mientras escucho a Los abuelos de la nada sigo queriendo mi recuperación”, relataba Martín en Instagram. Y, como él mismo afirmó en reiteradas ocasiones, la música le “daba fuerzas para seguir dando lucha”.

El 7 de diciembre pasado, el músico realizó un nuevo posteo. Con una selfie que lo mostraba recostado en un sillón, Carrizo admitió: “Estoy en el mismo infierno, muy agotado para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día”. Y describió: “Es como si estuviera acostado en el piso y un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara, a eso sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas”.

"Estoy en el mismo infierno", aseguró el 7 de diciembre Martín en su Instagram Instagram: @martincarrizorock

Más allá de esta dura revelación, Martín reiteró: “Tengo ganas de sobra de ponerme bien, pero sin la ayuda de todos ustedes sería realmente imposible. No hace falta que les diga que hoy por hoy no puedo trabajar, ya me conocen y saben que no me gusta quejarme, ni llorar. Pero una vez mas me siento un elegido, a pesar de todo lo que me toca vivir que es muy fuerte, me siento acompañado en todo momento”, afirmó.

El 3 de enero pasado, Martín cumplió 50 años y lo celebró con un conmovedor posteo en el que agradeció estar vivo para esa fecha. “¡Hoy es mi Cumpleaños! La verdad pensé que no pasaba de Navidad, pero acá estoy, estoy terminando de trazar un nuevo protocolo para seguir buscando mi cura definitiva”, anunció el baterista junto a un video que lo mostraba tocando el instrumento.

Este martes, Caramelito Carrizo informó la noticia más triste: Martín murió en la madrugada. A través de sus redes sociales, la artista compartió una foto en la que posa junto a su hermano cuando eran niños. “Su amor, su sonrisa y su música queda en nosotros para siempre”, sostuvo.

Con este posteo, "Caramelita" Carrizo despidió a su hermano, Martín Instagram: @caramelito.carrizo

Según datos oficiales de la Asociación ELA Argentina, entre un 90% y un 95% de los casos ocurren aleatoriamente. Es decir, que la condición no tiene relación con algún factor de riesgo o a la historia clínica familiar. A su vez, entre el 5% y el 10% restante, generalmente presentan factores hereditarios.