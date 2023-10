escuchar

Un nuevo conflicto golpea al mundo de la música y genera fricciones inesperadas. Entre los involucrados se encuentran, por un lado, el documental de 2022, Acariciando el Golpe, que se realizó en honor al baterista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, Martín Carrizo. El músico falleció el 11 de enero de 2022 tras un largo tratamiento contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le diagnosticaron en 2017. Por el otro lado está su excompañero, Carlos “Indio” Solari, puesto que algunos lo acusan de presuntamente no permitir que el material audiovisual se exhiba en plataformas. El cantante no se quedó callado, desmintió las acusaciones y aseguró que no solo participó del proyecto, sino que no pidió retribución por eso.

El 4 de octubre, desde la cuenta de Facebook Acariciando el Golpe, que de acuerdo a la descripción se trata de una fanpage del documental, compartieron un contundente mensaje respecto a las reproducciones del proyecto audiovisual. “Lamentablemente, tenemos que informarles que no podremos subir el documental de Martín a ninguna plataforma, ya que después de varios meses de gestión, no llegamos al 100% de autorizaciones por derechos de autor de los temas incluidos en la película”.

El mensaje que publicó la cuenta del documental dedicado a Martín Carrizo (Foto: Facebook Acariciando.el.Golpe)

“Nos faltó uno, el cual no podemos quitar, porque es demasiado importante en la vida de Martín”, continuaron. “Igualmente, queremos agradecer a todos los músicos y herederos por autorizar en SADAIC, por el mínimo valor, entendiendo cuál era el espíritu de hacer esta película”, sumaron.

En la misma línea, advirtieron que en YouTube el video “se bloquea al instante” y compartirlo por privado “no es opción”. “No queremos tener problemas legales a futuro. Seguiremos proyectándola, cada tanto y personalmente, en cada lugar que la requiera”, concluyó la publicación. Asimismo, mencionaron a todas las personas que colaboraron en el proyecto y les agradecieron por su aporte.

Si bien no dieron nombres ni mayor información sobre las “trabas” que tuvieron para conseguir las autorizaciones por derechos de autor, varios usuarios de las redes especularon en que podría tener que ver con el intérprete de “Tarea Fina” y excompañero de Carrizo. Sin embargo, ante los rumores y cuestionamientos, el cantante se pronunció en X (nuevo nombre de Twitter) y negó rotundamente todo tipo de acusaciones.

El mensaje de Indio Solari en medio de las acusaciones por el documental de Martín Carrizo X @Indio_Solari_ok

“Me han llegado comentarios dejando entender que era yo quien bloqueaba un documental sobre Martín, en el cual yo mismo participé con mi testimonio”, escribió el músico y sumó: “Yo no he bloqueado su publicación ni he pedido retribución alguna por dicha participación”.

El Indio Solari respondió a las acusaciones X @Indio_Solari_ok

Por último, y tras negar las acusaciones, el Indio Solario compartió un segundo mensaje y expuso: “Saben de mi aprecio y cariño por Martín y me gustaría que el documental sea público”. Sus palabras estuvieron firmadas y acompañadas por una foto del hermano de Cecilia ‘Caramelito’ Carrizo sentado detrás de la batería, en la época en la que tocaba en su banda. El mismo mensaje fue replicado en Instagram.

Cabe recordar que el 3 de enero, día en el que Carrizo hubiera cumplido 51 años, Indio Solari le dedicó un emotivo posteo en Instagram para recordarlo. Publicó una foto en blanco y negro del baterista y escribió: “Harás falta siempre”. Su mensaje conmovió a los fanáticos e incluso a la familia del músico. “Indio, tus mensajes sobre papá me hacen muy bien. Gracias”, escribió Benjamín, el hijo de Martín. “Te quiso hasta el cielo”, sumó su hermana Caramelito.