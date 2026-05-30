Martín Fierro de Portales Web: todos los nominados y cuándo es la ceremonia

Este jueves 4 de junio se entregan los Premios Martín Fierro de Portales Web 2026. Será la segunda edición de los galardones otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra) para destacar lo mejor de los servicios periodísticos online de 2025. LA NACION obtuvo 17 nominaciones, entre las que se destacan Mejor sitio de noticias argentino, Mejor investigación periodística, Mejor editor periodístico y Mejor columnista político.

La ceremonia de premiación se realizará en el salón principal del Goldencenter Eventos de Parque Norte a partir de las 21. A lo largo de la velada se revelarán los ganadores de las 33 categorías y, al final, el tan anhelado Martín Fierro de Oro tendrá un nuevo dueño.

La Nacion obtuvo 17 nominaciones en los Martín Fierro de Portales Web

Todos los nominados a los Martín Fierro de Portales Web 2026

A continuación figuran todas las categorías que se premiarán y los ternados en cada una:

Sitio de noticias argentino

Infobae

LA NACION

Clarín

El Cronista

TN

Mitelefe

A24

Contenido periodístico sobre gaming

Malditos Nerds/Infobae

LA NACION

TN

Pressover News

Editor periodístico

Valeria Cavallo (Infobae)

Ricardo Roa (Clarín)

Juan Abraham (Revista Gente)

Javier Petersen (El Cronista)

José Del Rio (LA NACION)

Estefanía Pozzo (Buenos Aires Herald)

José del Rio está nominado en la categoría Editor Periodístico Ricardo Pristupluk

Investigación periodística

Hugo Alconada Mon recibió una nominación en la categoría Investigación periodística Fabian Marelli

Nota de actualidad

Miguel Wiñazki (Clarín)

Nelson Castro (Perfil)

Stella Garnica (A24)

Pablo Sirvén (LA NACION)

Gustavo Noriega (El Observador)

Pablo Sirvén está nominado en la categoría Nota de actualidad María Bessone

Diseño integral

Página 12

Clarín

Cenital

Infobae

Ahora

Entrevista o reportaje

María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)

Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri (TN)

Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)

Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra (Infobae)

Mariana Arias entrevista a Cris Morena (LA NACION)

Crónica urbana

Facundo Pedrini (Panamá Revista)

Andrés Klipphan (Infobae)

Cristian Alarcón (Revista Anfibia)

Martin Ciccioli (TN)

Gonzalo Rodríguez (A24)

Periodista 2025

Hernán De Goni (El Cronista)

Jorge Fontevecchia (Perfil)

Victoria Liendo (Seúl)

Luis Novaresio (Infobae)

Documental

Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)

Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)

Dólar: un amor argentino (El Cronista)

Subrogación de vientres (Filo News)

Innovación en medios digitales

El Cronista

Clarín

News Digitales

Crónica

Olé

Sitio de investigación

DIB

El Archivo

La Política Online

Cenital

Sitio de información general

Minuto Uno

Agencia Nova

Rosario Nuestro

Mitelefe

Sitio político

La Política Online

El Destape

Realpolitik

La Tecla

El Parlamentario

Sitio/contenido de espectáculos

Primiciasya/A24

Pronto

Teleshow/Infobae

Paparazzi

Chisme

Vision Show

Sitio/contenido deportivo

Olé

ESPN

Todo Fútbol

El Gráfico

TyC Sports

Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

Alejandro Borensztein (Clarín)

Jaime Durán Barba (Perfil)

Felipe Pigna (Clarín)

Florencia Monfort (Página 12)

Sitio del interior

El Marplatense

Mejor Informado

Cadena 3

La Nueva

La Gaceta

Columnista político

Analista político

Ernesto Tenembaum (Infobae)

Romina Manguel (El Observador)

Mariana Veron (Infobae)

Eduardo Van der Kooy (Clarín)

Eduardo Aliverti (Página 12)

Columnista económico

Sebastián Catalano (Infobae)

Liliana Franco (Ámbito)

Javier Manuel Compte (El Cronista)

Ezequiel Bustos (Clarín)

Guillermo Laborda (El Cronista)

Carlos Burgueño (Perfil)

Columnista deportivo

Gustavo Grabia (Infobae)

Román Iucht (LA NACION)

Daniel Avellaneda (Clarín)

Cholo Sottile (Infobae y ESPN)

Crónica periodística

Osvaldo Bazán (Seúl)

Facundo Pastor (A24)

Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)

Editorialista

Carlos Pagni está nominado en la categoría Editorialista fabian-malavolta-16567

Columnista de opinión

Periodista de judiciales

Columnista de policiales

Federico Fahsbender (Infobae)

Gustavo Carabajal (LA NACION)

Ricardo Canaletti (TN)

Mauro Szeta (Vía Szeta)

Columnista de espectáculos

Andrea Taboada (Infobae/ Teleshow)

Agustín Rey (News Digitales)

Leonardo Ibáñez (Revista Gente)

Pablo O. Scholz (Clarín)

Juan Pablo Godino (A24)

Segmento para TV con firma digital

Diego Sehinkman (TN)

Gustavo Sylvestre (C5N)

Rolando Barbano (A24)

Marcelo Longobardi (Perfil)

Periodista de sitio del interior

Sebastián Dumont (La Prensa)

Juan Pablo Gorbal (La Nueva)

Sebastián Galligo (Ahora)

Aviso publicitario para portales web

Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)

Sabés que estamos (Juana) de YPF

Algo que sí llega de Mercado Libre

Columnista de ciencia / salud / vida sana

Dr. Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)

Norberto Abdala (Clarín)

Dr. Daniel López Rosetti (Infobae)

Juli Puente (Infobae)

Maritchu Seitun (LA NACION)

Rubro magazine

Big Bang News

Filo News

Bardeo News

Día y horario de los Martín Fierro de Portales Web

Los Martín Fierro de Portales Web 2026 se realizarán el jueves 4 de junio en el salón principal de Goldcenter Eventos. La ceremonia iniciará a las 21 luego de la clásica alfombra roja en la que los invitados y los nominados lucirán sus looks y darán breves entrevistas.