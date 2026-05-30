Martín Fierro de Portales Web: todos los nominados y cuándo es la ceremonia
El lunes 4 de junio se reconocerá a lo mejor de los servicios periodísticos online de 2025; LA NACION obtuvo 17 nominaciones
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Este jueves 4 de junio se entregan los Premios Martín Fierro de Portales Web 2026. Será la segunda edición de los galardones otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra) para destacar lo mejor de los servicios periodísticos online de 2025. LA NACION obtuvo 17 nominaciones, entre las que se destacan Mejor sitio de noticias argentino, Mejor investigación periodística, Mejor editor periodístico y Mejor columnista político.
La ceremonia de premiación se realizará en el salón principal del Goldencenter Eventos de Parque Norte a partir de las 21. A lo largo de la velada se revelarán los ganadores de las 33 categorías y, al final, el tan anhelado Martín Fierro de Oro tendrá un nuevo dueño.
Todos los nominados a los Martín Fierro de Portales Web 2026
A continuación figuran todas las categorías que se premiarán y los ternados en cada una:
Sitio de noticias argentino
- Infobae
- LA NACION
- Clarín
- El Cronista
- TN
- Mitelefe
- A24
Contenido periodístico sobre gaming
- Malditos Nerds/Infobae
- LA NACION
- TN
- Pressover News
Editor periodístico
- Valeria Cavallo (Infobae)
- Ricardo Roa (Clarín)
- Juan Abraham (Revista Gente)
- Javier Petersen (El Cronista)
- José Del Rio (LA NACION)
- Estefanía Pozzo (Buenos Aires Herald)
Investigación periodística
- Mariel Fitz Patrick (Infobae)
- Hugo Alconada Mon (LA NACION)
- Nicolás Wiñazki (Clarín)
- Roberto Navarro (El Destape)
- Francisco Olivera (LA NACION)
- Bruno Yacono (TN)
Nota de actualidad
- Miguel Wiñazki (Clarín)
- Nelson Castro (Perfil)
- Stella Garnica (A24)
- Pablo Sirvén (LA NACION)
- Gustavo Noriega (El Observador)
Diseño integral
- Página 12
- Clarín
- Cenital
- Infobae
- Ahora
Entrevista o reportaje
- María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras (Infobae)
- Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri (TN)
- Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno (News Digitales)
- Luli Fernández entrevista a Teresa Calandra (Infobae)
- Mariana Arias entrevista a Cris Morena (LA NACION)
Crónica urbana
- Facundo Pedrini (Panamá Revista)
- Andrés Klipphan (Infobae)
- Cristian Alarcón (Revista Anfibia)
- Martin Ciccioli (TN)
- Gonzalo Rodríguez (A24)
Periodista 2025
- Hernán De Goni (El Cronista)
- Jorge Fontevecchia (Perfil)
- Victoria Liendo (Seúl)
- Luis Novaresio (Infobae)
Documental
- Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria (Infobae)
- Paralelo 46: la flota depredadora (Clarín)
- Dólar: un amor argentino (El Cronista)
- Subrogación de vientres (Filo News)
Innovación en medios digitales
- El Cronista
- Clarín
- News Digitales
- Crónica
- Olé
Sitio de investigación
- DIB
- El Archivo
- La Política Online
- Cenital
Sitio de información general
- Minuto Uno
- Agencia Nova
- Rosario Nuestro
- Mitelefe
Sitio político
- La Política Online
- El Destape
- Realpolitik
- La Tecla
- El Parlamentario
Sitio/contenido de espectáculos
- Primiciasya/A24
- Pronto
- Teleshow/Infobae
- Paparazzi
- Chisme
- Vision Show
Sitio/contenido deportivo
- Olé
- ESPN
- Todo Fútbol
- El Gráfico
- TyC Sports
- Solo Ascenso
Columnista destacado en portal web
- Alejandro Borensztein (Clarín)
- Jaime Durán Barba (Perfil)
- Felipe Pigna (Clarín)
- Florencia Monfort (Página 12)
Sitio del interior
- El Marplatense
- Mejor Informado
- Cadena 3
- La Nueva
- La Gaceta
Columnista político
- Facundo Chaves (Infobae)
- Adrián Ventura (TN)
- Mariano Roa (Clarín)
- Luis Majul (El Observador)
- Joaquín Morales Solá (LA NACION)
- Javier Fuego Simondet (LA NACION)
Analista político
- Ernesto Tenembaum (Infobae)
- Romina Manguel (El Observador)
- Mariana Veron (Infobae)
- Eduardo Van der Kooy (Clarín)
- Eduardo Aliverti (Página 12)
Columnista económico
- Sebastián Catalano (Infobae)
- Liliana Franco (Ámbito)
- Javier Manuel Compte (El Cronista)
- Ezequiel Bustos (Clarín)
- Guillermo Laborda (El Cronista)
- Carlos Burgueño (Perfil)
Columnista deportivo
- Gustavo Grabia (Infobae)
- Román Iucht (LA NACION)
- Daniel Avellaneda (Clarín)
- Cholo Sottile (Infobae y ESPN)
Crónica periodística
- Osvaldo Bazán (Seúl)
- Facundo Pastor (A24)
- Ricardo Ragendorfer (Tiempo Argentino)
Editorialista
- Luis Majul (LA NACION)
- Carlos Pagni (LA NACION)
- Roberto Navarro (El Destape)
- Ricardo Roa (Clarín)
Columnista de opinión
- Mónica Gutiérrez (Infobae)
- Jonatan Viale (TN)
- Daniel Bilotta (LA NACION)
- Sergio Berensztein (LA NACION)
Periodista de judiciales
- Silvana Boschi (Infobae)
- Nicolás Pizzi (LA NACION)
- Hernán Capiello (LA NACION)
- Irina Hauser (Página 12)
- Lucía Salinas (Clarín)
- Alejandra Lazo (Revista Quorum)
Columnista de policiales
- Federico Fahsbender (Infobae)
- Gustavo Carabajal (LA NACION)
- Ricardo Canaletti (TN)
- Mauro Szeta (Vía Szeta)
Columnista de espectáculos
- Andrea Taboada (Infobae/ Teleshow)
- Agustín Rey (News Digitales)
- Leonardo Ibáñez (Revista Gente)
- Pablo O. Scholz (Clarín)
- Juan Pablo Godino (A24)
Segmento para TV con firma digital
- Diego Sehinkman (TN)
- Gustavo Sylvestre (C5N)
- Rolando Barbano (A24)
- Marcelo Longobardi (Perfil)
Periodista de sitio del interior
- Sebastián Dumont (La Prensa)
- Juan Pablo Gorbal (La Nueva)
- Sebastián Galligo (Ahora)
Aviso publicitario para portales web
- Se quedan con mucho de Nutrilon (Danone)
- Sabés que estamos (Juana) de YPF
- Algo que sí llega de Mercado Libre
Columnista de ciencia / salud / vida sana
- Dr. Enrique De Rosa Alabaster (Infobae)
- Norberto Abdala (Clarín)
- Dr. Daniel López Rosetti (Infobae)
- Juli Puente (Infobae)
- Maritchu Seitun (LA NACION)
Rubro magazine
- Big Bang News
- Filo News
- Bardeo News
Día y horario de los Martín Fierro de Portales Web
Los Martín Fierro de Portales Web 2026 se realizarán el jueves 4 de junio en el salón principal de Goldcenter Eventos. La ceremonia iniciará a las 21 luego de la clásica alfombra roja en la que los invitados y los nominados lucirán sus looks y darán breves entrevistas.
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