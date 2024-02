escuchar

La emoción por la aproximación del 10 de marzo ya se siente en el mundo del espectáculo. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas celebrará la 96° gala de los Premios Oscar, que tendrá lugar en el Teatro Dolby en Ovation Hollywood, en Los Ángeles. El 23 de enero, se anunció la lista definitiva de las nominaciones y, entre ellas, figuró un cortometraje que dura solo 18 minutos y contiene una historia desgarradora. Además, ya está disponible en Netflix.

En la categoría a Mejor cortometraje de ficción, se encontró una producción de Reino Unido que contó con una duración de 18 minutos y relató una historia desgarradora. Se trató de The After (El después), un corto dirigido por Misan Harriman que competirá por llevarse el galardón en los Premios Oscar 2024.

Bajo el guion de John Julius Schwabach, los actores David Oyelowo, Jessica Kate Plummer y Sule Rimi protagonizaron este cortometraje. La producción contó con una conmovedora historia que se centró en un hombre de familia que, tras presenciar un violento crimen, conocerá a una persona que le obligará a enfrentar su dolor.

The after competirá en los Premios Oscar 2024 a Mejor cortometraje de ficción con las producciones Invincible, Knight of Fortune, Red, White and Blue, y The Wonderful Story of Henry Sugar.

En tanto, la crítica alabó la producción. “Un cortometraje conmovedor sobre la comprensión y la convivencia con el duelo. Previsible, pero no por ello menos impactante”, describió Ready Steady Cut al cortometraje de El después. Por su parte, The Review Geek apuntó: “Es una película importante, que toca temas importantes, sin duda”.

La película romántica que está nominada a los Premios Oscar 2024 y te emocionará hasta las lágrimas

El 29 de febrero, llegará a los cines de la Argentina una romántica película que recibió la nominación a los Premios Oscar 2024, como Mejor película y Mejor guion original. Se trató de Vidas pasadas (Past lives), un film dirigido por la coreana y residente en Estados Unidos Celine Song.

Greta Lee, Yoo Teo y John Magaro protagonizaron esta historia basada en la historia de Nora y Hae Sung, dos adolescentes que comparten una gran conexión amistosa, que se distancia cuando la familia de la pequeña decide emigrar de Corea del Sur hasta Canadá. Pero, años después, ambos se reencuentran en Nueva York con una vida completamente formada y distinta, donde deberán tomar decisiones para volver a conectar o dejar de lado lo que sienten.

La película de una hora y media recibió también la nominación a los Globos de Oro 2024, como Mejor película drama, Mejor dirección, Mejor actriz principal (con Greta Lee), Mejor guion y Mejor película de habla no inglesa.