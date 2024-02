escuchar

Es común en Netflix que las miniseries atrapantes mantengan a los fanáticos pegados al televisor. Es el caso de una novela española estrenada en 2021 que ahora es tendencia por su naturalidad, realismo y vivencias profundas. Se trata de El tiempo que te doy, una atrapante miniserie de tan solo 10 capítulos, con una duración promedio de 15 minutos cada uno.

“Lina intenta olvidar un error del pasado, empieza de nuevo, se muda de casa, busca un nuevo trabajo y prueba nuevas experiencias. Sin embargo, lo que Lina intenta hacer en realidad es olvidar a su primer amor... Nico”, dice la sinopsis publicada en la plataforma de streaming que resume la atrapante historia que retrata las vivencias del primer amor verdadero de una pareja de nueve años que decide concluir su relación y avanzar.

“¿Cuánto tiempo necesitamos?”: después de nueve años, una pareja se separa y ahí encuentra una nueva realidad

Si bien la protagonista, al principio, no está de acuerdo con terminar con la relación, debe tomar una decisión y emprender un camino de sanación y encuentro consigo misma. “El tiempo lo cura todo. Al menos, eso es lo que dicen. Yo no sé si lo cura todo. Pero sí lo cambia todo, nada sigue igual para siempre. Y no es que las cosas me duelan menos, pero pienso menos en las cosas que duelen. Es cierto que el tiempo cambia todo. El amor que sentiste tan fuerte, un día será un menor revoloteo en el estómago. Sólo necesitas un poco de tiempo, pero la cuestión es cuánto”, relata el trailer de la serie.

Los nombres de los capítulos revelan el tiempo que tomará para desarrollar tanto el presente como el pasado y decrecen -y crecen- proporcionales a medida que avanza la temporada. Por ejemplo, el primer capítulo ocupa un minuto de presente y nueve de recuerdos. Por el contrario, el último capítulo son diez minutos de presente y uno de recuerdos.

“¿Cuánto tiempo necesitamos?”: la miniserie trata de un amor profundo que un día se termina

De esta manera, atravesando el presente y los recuerdos de la protagonista es que se construye una historia en la que conocemos el desenlace y el pasado de la pareja protagonista. Es una serie bastante íntima, realista, que se centra en una ruptura. Logra contar los conflictos de una manera sintetizada pero, a su vez, acertada. Sabe plantear sensaciones con las que la gente se siente identificada.

“¿Cuánto tiempo necesitamos?”: la miniserie está construida entre flashbacks y relatos del presente

Lo distintivo de esta serie es la estructura narrativa que la compone. Construida a través de flashbacks y presentes es que crea la forma perfecta de cómo contar el momento que atraviesa una persona que supera una ruptura. El hecho de recorrer el pasado pero terminar viendo el presente hace que entendamos que la protagonista lucha por vivir en su instantaneidad y trata de dejar los recuerdos, por más lindos que sean, de lado.

La miniserie española que habla sobre el paso del tiempo y el desamor que arrasa en Netflix: “¿Cuánto tiempo necesitamos?”

Sus autores fueron Nadia de Santiago, Inés Pintor y Pablo Santidrián, bajo el amparo de su productora, La breve historia (responsable de los cortos de COSMO A quien dices amar y Lo de aquella noche). Y es protagonizada por Lina (Nadia de Santiago) y Nico (Álvaro Cervantes) quienes viven la separación desde ángulos diferentes.

Por su parte, la protagonista y directora, Nadia de Santiago, es una actriz española nacida el 3 de enero de 1990 en Madrid, España. Ha ganado reconocimiento por su trabajo tanto en cine como en televisión. Uno de sus proyectos más destacados es su papel como Marga Suárez en la serie de televisión española Las Chicas del Cable.

LA NACION