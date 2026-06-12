De Shakira a Bublé: rechazos y obstáculos que los artistas superaron para llegar un día a la apertura del Mundial

Excepto por estrellas internacionales que, incluso reincidieron en la práctica de animación mundialista, como Shakira, las grillas artísticas de las ceremonias de apertura del Mundial de Fútbol 2026 tiende a la localía. Al menos en los escenarios de México (que acaba de realizar su apertura y su partido inicial) y Canadá, la apuesta fue a créditos nacionales.

Shows apertura del Mundial 2026

Fuera de los colombianos J Balvin y Shakira, el venezolano Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, México programó a los locales de distintas corrientes musicales: la banda de pop-rock Maná, el referente de la música ranchera y melódica Alejandro Fernández, la compositora y cantante de música de raíz Lila Downs, la artista pop Belinda y los embajadores de la cumbia mexicana, Los Ángeles Azules. Un combo potente y variado.

Canadá, por su parte, puso como artistas centrales a un par de sus figuras con mayor trayectoria internacional, como Alanis Morissette y Michael Bublé; las ascendentes Alessia Cara, Jessie Reyez y Nora Fatehi, y el cantante folk William Prince. Además, sumó a su lista a extranjeros como Sanjoy y Vegedream. Más tarde, en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Katy Perry, la brasileña Anitta y Lisa serán las encargadas de animar la apertura en suelo estadounidense, a las 20.30 (hora argentina) antes del partido de los locales frente a Paraguay.

Michael Buble será uno de los encargados de los shows musicales de hoy en la ceremonia que se realizará en Canadá, a las 14.30 (hora argentina) Grosby Group

Desde los que recién comienzan hasta quienes cuentan con una larga trayectoria, seguramente la tenacidad para construir una carrera artística es lo que ha puesto a estos cantantes en el centro de la escena. Pero vale preguntarse: ¿qué hubiera sido de sus vidas de haber desistido ante el primer fracaso u obstáculo? ¿Qué hubiera sido de Shakira si abandonaba sus ambiciones ante el primer bochazo en un coro amateur? Seguramente ni siquiera la hubiéramos visto en aquel primer Mundial que protagonizó artísticamente en Sudáfrica, en 2010.

El show que no fue

En la víspera de su actuación, durante la apertura del Mundial 2026 Alessia Cara estrenó un miniconcierto, que registró en un clima íntimo. “Tiny Desk se ha negado a tenerme en el programa muchas, muchas veces, así que decidí hacer mi propio programa. Tiny Desk, mi mesa es más grande que la de ustedes”, dice Alessia antes de comenzar a cantar. Se tomó revancha ante el desaire con un set de seis canciones y poco menos de 25 minutos.

Al menos en las siguientes horas de publicado el minishow, la gente del Tiny Desk no levantó el guante.

El traje de Bublé

La carrera de Michel Bublé tuvo algunos contratiempos hasta que el músico pudo establecerse por propio peso. En primer lugar, su proyecto de crooner no convencía a las discográficas. Recién cuando se enfundó en un traje con corbata encontró un rumbo posible. Aunque no todo lo que mostraba era de su propia factura. En una nota publicada hace dos años por The Sun, habló de ese comienzo y del modo como su imagen era vendida como la del muchacho bueno (dicho en otras palabras: el novio ideal). Pero no todo fue así. De hecho, tampoco era lo recomendable para su carrera casarse y tener hijos. Sin embargo, el crooner del siglo XXI siguió sus instintos y formó una familia. Su vida profesional terminó adaptada a ese ritmo de vida hogareño, incluso tuvo una pausa por la enfermedad de uno de sus hijos, junto a Luisana Lopilato, sin dejar de producir para la escena musical.

Michael Bublé junto a Luisana Lopilato Getty Images - Getty Images North America

Alanis y la biografía no autorizada

En 2021, la cantante Alanis Morissette hizo público su rechazo a Jagged, un documental estrenado por HBO sobre su vida. “Acepté participar en un ensayo dedicado a celebrar los 25 años de Jagged Little Pilly, fui entrevistada en un momento de mucha sensibilidad porque estaba atravesando en plena pandemia mi tercera depresión post-parto. Quedé envuelta en una falsa sensación de seguridad y la agenda lasciva de la entrevista quedó a la vista inmediatamente después de ver el primer corte de la película. Entonces fue cuando supe que nuestras visiones sobre los hechos eran diferentes de una manera muy dolorosa. Esta no es la historia que accedí a contar”, señaló la cantante.

En el documental, Morissette contó que fue abusada por varios hombres cuando tenía 15 años y que luego sufrió presiones constantes de la industria musical para mantener esos hechos en secreto. Muchos años después, tomando aparente distancia de la situación, la cantante afirmó que Jagged incluye “implicaciones y hechos que simplemente no son ciertos”, pero evitó dar detalles y revelar cuáles de ellos eran falsos.

Entre la espada y la pared

El axioma que asegura que lo más importante no es llegar sino mantenerse aplica a la carrera de Katy Perry. Sus comienzos como estrella pop fueron fructíferos, pero con los años tuvo que lidiar con la crítica que no celebró algunos de sus discos o con todos aquellos que opinaron sobre sus decisiones. Cuando publicó su single “Woman’s World”, en 2024, el empoderamiento que proponía se vio opacado por la reputación de su productor, Dr Duke, que había sido denunciado por Kesha. La cantante presentó una demanda civil por daños morales, delitos de odio por motivos sexuales y discriminación laboral.

Al año siguiente, Perry se subió a un cohete espacial solo para mujeres, para un viaje de 11 minutos fuera de la atmósfera terrestre y le llovieron las críticas. “Una cosa era comprender intelectualmente que el tan publicitado viaje al espacio ‘solo para mujeres’ de Katy Perry, Gayle King y Lauren Sánchez a bordo de un cohete Blue Origin duraría en realidad solo unos decepcionantes 11 minutos. Pero otra cosa fue ver cómo se desarrollaba en una transmisión en directo de varias horas, sin aliento, que culminó con Perry besando la Tierra como un soldado que vuelve de la guerra y no como una multimillonaria que regresa del viaje de influencers más corto del mundo”, escribió para la revista Slate, el periodista Heather Schwedel. Pero Katy sigue adelante, a pesar de las críticas que recibió en los últimos años.

Lejos del escenario

Alejandro Fernández es continuador de una estirpe que tuvo a su padre Vicente Fernández como gran cacique dentro del mundo de la música ranchera. De hecho, gracias a él, Alejandro estuvo en contacto con el mundo artístico desde muy chico. Con apenas 4 años hizo su debut en el cine. Actuó en la película Picardía mexicana, donde también participó su padre. Al año siguiente le pidieron que cantara en un homenaje que le realizaron a su papá en San Antonio, Texas.

Alejandro Fernández

Subió al escenario con la parte que debía cantar bien ensayada; sin embargo, sufrió pánico escénico y comenzó a llorar. Vicente enseguida fue en su rescate. Pero no fue suficiente para que el benjamín pudiera comenzar allí mismo una precoz carrera. Pasaron unos cuantos años hasta que pudo volver a “amigarse” con los escenarios. Afortunadamente, desde entonces no tuvo problemas al momento de hacer sus shows.